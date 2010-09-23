Özal suikastına 22 yıl sonra soruşturma

T24 - Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal’ın, 22 yıl önce babasına yönelik gerçekleştirilen suikast girişimiyle ilgili bazı gazetelere yaptığı açıklamaları ihbar kabul eden İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali, soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında Ahmet Özal ve “Suikastın arkasında o vardı” dediği eski MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu’nun ifadeye çağırılması bekleniyor. Ahmet Özal, Haberütürk gazetesine verdiği röportajda, babasına yönelik 18 Haziran 1988’de düzenlenen başarısız suikastın arkasındaki isimlerin çok kısa sürede tespit edildiğini ve bu isimlerin kendisine aktarıldığını dile getirmişti.



Özal, röportajında, “Babam ülke karışmasın diye bu isimleri açıklamadı. Bunlardan biri de MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu’ydu. Bu isimlerin hepsi Emniyet ve MİT’in arşivlerinde var. Arşivler açılsın” ifadesini kullanmıştı.





Ahmet Özal’dan ‘Simavi’ iddiası



Ahmet Özal, dün de Taraf gazetesine yaptığı açıklamada, ikinci bir isim daha vermiş, “Babam bu işin arkasında Erol Simavi’nin (Hürriyet gazetesinin eski sahibi) olduğunu düşünüyordu. MİT ve poliste delil vardı” demişti. Bu röportajın ardından İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali, iddiaları ihbar olarak kabul ederek soruşturma başlattı. Savcı Karaali’nin Özal’ın oğlu Ahmet Özal’ın iddialarına yönelik ifadesini alacağı ve ifade doğrultusunda iddialarda adı geçen eski MGK Genel Sekreteri Sabri Yirmibeşoğlu’nu da çağırabileceği kaydedildi.





