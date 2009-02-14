Özal resmen aday

Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun, İstanbul için üçüncü ve en iyi seçeneğin, partisinin adayı Ahmet Özal olduğunu söyledi.





Salih Uzun ve Ahmet Özal ile partililer, Anavatan’ın aday tanıtım töreninden önce Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Topkapı'daki anıt mezarını ziyaret etti.



Uzun ve beraberindekiler, ziyaretin ardından Şişli'deki Anavatan Partisi İstanbul İl Başkanlığına geçtiler.



Salih Uzun, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de bu dönemde Anavatan Partisi çatısı altında siyaset yapmanın ve Anavatanlı kalmanın çok zor olduğunu belirterek, Türkiye'nin, içinde bulunduğu zor durumdan ancak Anavatan zihniyetiyle çıkabileceğini savundu.



Anavatan zihniyetinin, "Türkiye'yi ayırmayan, birleştiren uzlaştıran bir anlayış olduğunu" ifade eden Uzun, "Türkiye'de kavgasız bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Onun için yola çıktık. Türkiye uzunca bir süredir AKP-CHP seçeneksizliğine mahkum ediliyor. Türk siyaseti nefessiz bırakılıyor" görüşünü öne sürdü.



Uzun, İstanbul'da da aynı siyaset mantığının işletilmekte olduğunu iddia ederek, "AKP ve CHP adayları birbirlerinin kirli çamaşırları üzerinden yarışıyorlar. Projeleriyle yarışmıyorlar. Biz bu seçimde diyoruz ki üçüncü bir yol vardır. Üçüncü ve en iyi seçenek Anavatan'dır. İstanbul ve İstanbullular AKP ve CHP cenderesine mahkum değildir. Üçüncü ve en iyi seçenek Ahmet Özal'dır" dedi.



Türkiye AKP-CHP arasında sıkıştı



Ahmet Özal da Türkiye'nin AKP-CHP siyaseti arasında sıkıştırıldığını savundu.



Geçmişte Anavatan Partisinin yaptıklarının, tüm Türkiye ve dünya tarafından çok iyi bilindiğini belirten Özal, İstanbul'la ilgili düşündükleri projeleri, diğer partilerin adaylarının hayal bile edemeyeceğini ileri sürdü.



Özal, sözlerine şöyle devam etti:



"Seçilmem halinde önümüzdeki 5 yıl boyunca talebeler ve 65 yaş üstü yaşlılar için toplu taşıma araçlarını ücretsiz yapacağım. Düşünün bir aile günde 10 bilet alsa bu, ayda 500-600 TL yapar. Bu ücretsiz bilet uygulaması 5 sene için geçerlidir. Bunun finansmanı çok basittir. Bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Bu finansman oturursa belediye otobüs biletlerini herkes için yarıya da indirebilirim. Biz bunu yaparız."



Anne Özal’dan destek



Merhum Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal da geçmişte Anavatan Partisini çok zor şartlar altında kurduklarını anlatarak, şunları söyledi:



"O dönemde diğer iki partinin kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Sırf demokratik bir rejim gözüksün diye bize parti kurmamız için müsaade edildi, 'ancak yüzde 1 veya 2 alabilirsiniz' denildi. Milletimiz büyük. Sizlerin sayesinde çok büyük oyla iktidar olduk. Bugün hiç merak etmeyin, aynı azim ve ruhla çalışırsanız başarılı olursunuz. Benim amacım genel seçimde birinci olmak ve iktidarı ele geçirmektir."

