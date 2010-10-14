-ÖZAK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, Eskişehir'de bulunan yurtlarda normal şartlarda öğrenci odalarının 1, 3, 4 ve 6 kişilik olduğunu belirterek, ''Eskişehir ilimizde kızlarımızın sokakta kalmaması amacı ile 24 kişilik geçici barınma alanı oluşturulmuştur. Bu uygulama üniversitelerin açıldığı ve yurt kayıtlarının devam ettiği yoğun günlerde başvurulan geçici bir tedbirdir. Bu odalar, ihtiyacın ortadan kalkması sonucunda tasfiye edilmektedir'' dedi. Özak, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında ve partisinin grup toplantısında, bazı öğrencilerin yurtlarda 60 kişilik odalarda kaldığını ifade ettiğini belirtti. Yüksek öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Özak, yatırımların yanı sıra acil ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla yurt binası satın alma ve kiralama yöntemlerine de başvurduklarını bildirdi. -YENİ YURTLAR 1-3-4 KİŞİLİK- Bakan Özak, son 7 yılda hizmete sunulan yurtların 1-3 veya 4 kişilik olduğunu, banyo ve tuvaletlerin de odaların içinde yer aldığını belirtti. Yurt odalarında ahşap karyola, komodin, çalışma masası, televizyon ve buzdolabı gibi eşyaların da yer aldığını bildiren Özak, şöyle devam etti: ''Yurtlarda kullanılmakta olan nevresimler öğrencilerin yaş ve gruplarına uygun renk ve desenlerde yenilenmiş, pamuk yastıkların yerine daha hijyenik olan elyaf yastıklar ve battaniyelerin yerine elyaf yorgan kullanılmaktadır. 2009 yılından itibaren hizmete giren yurtlarda bazalı yataklar kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca engelli öğrencilerin de ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri ortamlar sağlanmıştır.''