Özakça'nın telefonu 'emekçiler' kelimesi gerekçesiyle kesildi

Açlık grevinin 163. gününde telefonla görüşme hakkını kullanan Semih Özakça’nın telefonu, konuşmasında “emekçiler” kelimesi geçtiği gerekçesiyle kesildiği belirtildi.

Kanun hükmünde karaname (KHK) ile ihraç edilen ve tutuklulukları devam eden akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça, açlık grevlerinin 164. gününe girdi. Öğretmen Semih Özakça, açlık grevinin 163. gününü geride bırakırken telefon hakkını kullanarak eşiyle görüştü. Eşi Esra Özakça’nın aktardığına göre; Semih, Nâzım Hikmet’in bir şiirinden bestelediği şarkıyı eşine söyledi. Daha sonra 283 gündür devam eden “Yüksel Direnişi” için yazdığı şarkıyı söylerken, “emekçiler” kelimesini kullandı. “Emekçiler” kelimesinin geçmesiyle anında kesilen telefon ardından yeniden eşiyle görüşen Özakça, “‘Emekçiler’ kelimesi geçince kestiklerini aktardı. Esra Özakça, “Semih’in engel oldukları türküsünü aslında çok iyi biliyorsunuz. Bu türküyü bütün evren söylüyor. Bizim türkülerimiz doğanın yasaları gibidir. Doğanın yasaları kadar güçlüdür. Türkülerimiz, susturmak isteyenlerin yasalarından da yasaklarından da daha güçlüdür” dedi.

Yüksel’de yine müdahale

253 gündür devam eden “İşimi geri isti yorum” eyleminde sloganlar atan eylemcilerin açıklama yapılmasına izin verilmedi. Pankartları parçalayan ve biber gazıyla birlikte sert müdahaleye başlayan polis ekipleri, Mehmet Dersulu, Simge Aksan, Sultan Aydoğdu, Fulya Demir, Mustafa Keçeli’yi gözaltına aldı. Veli Saçılık’ın da olmayan kolunun üstüne düşürüldüğü ve hastaneye gittiği belirtildi.