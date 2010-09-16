Özak: Terbiyesizler cezalarını çekecek

T24- Bakan Faruk Nafiz Özak, Dünya Basketbol Şampiyonası’nda Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan’ı protesto edenleri “seviyesiz ve terbiyesiz” olarak nitelendirdi. Özak, “Halkı küçük görenler cezasını çekecek” dedi.



Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Dünya Basketbol Şampiyonası madalya töreninde yaşanan olaylar ile ponpon kızların gösteri yapmaması nedeniyle verilen cezayı değerlendirdi.



Faruk Nafiz Özak, kısaca şunları söyledi:

"Madalya töreninde devlet erkanı yuhalanıyor. Biz, bu şampiyonayı hükümetin büyük desteğiyle ülkemizde yaptık. Final maçından bir gün önce VIP tribününde insanlar 'hayır, hayır' diye bağırıyorlardı. Nasıl VIP insanlarsa...



Final maçından sonra madalya töreni sırasında ise bir uğultu koptu. Seviyesiz ve terbiyesiz insanlar büyük ayıp işledi. Daha ağır ifadeler de kullanabilirim. Bütün dünyanın izlediği bir organizasyonda bu yaşandı. Amerika takımı olsun, basketbolu yöneten insanlar olsun, 5 kıtadan gelen yaklaşık bin gazeteci olsun büyük şaşkınlık yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız büyük üzüntü yaşadı. Yaşanan olaylar milli basketbolcuları da üzdü.



'Cezalarını çekecekler'



Bu ilkesiz, seviyesiz azınlık ne demek istedi? 'Siz bu ülkeye yönetemezsiniz, Çoban Ahmet'in oğlu ya da emekli Mehmet Bey'in oğlu bu ülkeyi yönetemez' mi demek istediler?



Türkiye yapılanlar yüzünden küçük düştü. Halkı küçük görenler cezasını çekecek. Bu şampiyona zorlukla Türkiye'ye verilmişti. Bu anlayışı spor salonlarından çıkarmalıyız.



'Bölücülüktür'



Bayram evini cenaze evine çevirdik. Bu bölücülük değil de nedir? Bu ülkede Atatürkçü gibi olanlar, Atatürk'ten geçinenler ve bizim gibi Atatürkçüler var. Kimse bizim kadar Atatürkçü olamaz. Bizden de laiki yok. Laiklik çağdaşlık demektir."



'Pon pon kızlara şahsen karşı olsanm da...'



Pon pon kızların sahneye çıkmaması nedeniyle Türkiye'nin aldığı cezaya da değinen Özak, şöyle konuştu:



"Eğer sportif bir organizasyon yapıyorsanız, uluslararası kurallara uymanız gerekir. FIBA istiyorsa pon pon kızlar çıkmalıdır. Ben kendim şahsen buna karşı olsam da kurallara uymak gerekir.



Hergün gazetelerde çıplak kadın fotoğrafları var. Ama ne yapıyoruz o gazeteleri yine de okuyoruz. Mini etekli, bikinili kadınlarımız da bizim başımızın tacı. Biz, önce çarşafa rozet takıp daha sonra çarşafı ayaklar altına almıyoruz. Bizim için mayolu, çarşaflı ya da başörtülü kadın da birdir."



