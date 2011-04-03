-ÖZAK: EN BÜYÜK ATATÜRKÇÜ PARTİ AK PARTİ İNEGÖL (A.A) - 03.04.2011 - Devlet Bakanı Faruk Özak, ''Evinizde 6 sıfırlı paralardan varsa bir onu çıkarın bir de yeni paraya bakın; birinde Atatürk çok sinirli, diğerinde güler yüzlü'' dedi. Özak, İnegöl Belediyesi tarafından Okullar Bölgesi'nde yaptırılan ve yaklaşık bir milyon 580 bin liraya mal olan spor salonunun açılışında, İnegöl'ün köftesi, kaplıcası ve mobilyasıyla marka bir şehir olduğunu söyledi. Milletin duası ve desteğiyle ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Özak, milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı. İnegöl Belediyesinin amblemindeki cami ve bacaya dikkati çeken Özak, şöyle konuştu: ''Bu ambleme dikkatli bakmamız lazım. Bir tarafta manevi anlamı olan minare ama yalnız minare ile olmuyor. Fabrika bacasıyla birleştirirseniz, yani maddiyatla maneviyatı birleştirirseniz, 16'ncı büyük dünya ekonomisi olursunuz. Allah nasip ederse 2023'te dünyanın 10. büyük ekonomisi olursunuz. Bu amblem, müthiş bir amblem. Ne kadar minare, ondan fazla fabrika bacası olacak çünkü çalışmak da bir ibadettir. Türk bayrağını dalgalandırmak da bir ibadettir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk diyor ki 'Askeri zaferleri ekonomik zaferlerle taçlandıramazsanız hiçbir işe yaramaz.' Şimdi Atatürkçülükten bahsediliyor. Ben de diyorum ki; en büyük Atatürkçü parti AK Parti'dir.'' Özak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'lerde Anadolu'ya gittiğinde kendisinden iki şey istendiğini anlatarak, şöyle devam etti: ''Biri okul diğeri yol. Cumhuriyet tarihinin en fazla dersliğini yapan bizler olabildik, en fazla yolu yapan bizler olabildik, işte Atatürkçülük bu. Milli eğitime daha fazla katkı yapabilmek, Gayri Safi Milli Hasılayı yükseltebilmek, kişi başına düşen geliri 10 bin doların üzerine çıkarmak, IMF'ye 'kapının dışında dur, senden para istemiyorum' diyebilmektir Atatürkçülük... Hatta bazen diyorum ki; evinizde 6 sıfırlı paralardan varsa bir onu çıkarın bir de yeni paraya bakın, birinde Atatürk çok sinirli, diğerinde güler yüzlü. Çünkü gerçek Atatürkçülük çağdaşlık Türk parasının değerini korumaktır. Enflasyonu düşürüyorsunuz, Merkez Bankasının rezervlerini artırıyorsunuz. Ondan dolayı böyle tesisler yapabiliyorsunuz ama 2001'de bunları değil yapmak hayal etmek bile çok zordu. Daha iyisini yapmamız lazım.'' Avrupa Salon Atletizm Yarışması'nda ikinci olan Kemal Koyuncu'ya plaket ve madalya veren Özak, daha sonra salonun açılışını gerçekleştirdi.