-ÖZAK: 4-5 BİN KİŞİ İÇİN YASA ÇIKARDIK BURSA (A.A) - 03.04.2011 - Devlet Bakanı Faruk Özak, Sporda Şiddet Yasası ile ilgili olarak, ''Maalesef 4 ya da 5 bin kişi için böylesine bir yasa çıkarmak zorunda kaldık'' dedi. Özak, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaptığı açıklamada, AB'ye uyum çerçevesinde 2004 yılında 5149 sayılı ''Sporda Şiddet ve Düzensizlik Yasası''nın hükümetleri döneminde çıkarıldığını belirtti. Yasanın yararlı olduğunu ve zaman zaman değişikliklere uğradığını ifade eden Özak, 2009 yılının sonuna doğru gerek Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) ve gerekse diğer federasyonlardan gelen talepler üzerine bazı değişiklikler gerektiğinin ortaya çıktığını anlattı. Sporda şiddeti Türkiye'den önce yaşayan Avrupa ülkeleri olduğunu vurulayan Özak, şöyle konuştu: ''Bunlardan biri de İngiltere. Bu ülkede 6 yılda 9 kez yasa değişmiş. Bu işi yasalarla düzeltmek, bu şekilde mümkün değildi. Bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var, eğitime ihtiyaç var. Toplumun her katmanı, her sivil toplum kuruluşu ve her sosyal kesimin bu işe katkıda bulunması lazım. Medyanın da tabii ki... Şimdi eğer trafikte şiddet, ailede şiddet varsa, toplumda şiddet varsa bu şiddetin stadın kapısında kalıp içeriye girmemesi mümkün değildir. Ancak bugüne kadarki aksaklıklar neydi? Bir kere suç ve ceza müessesesi işlemiyordu. Bir takım fiziki eksiklikler vardı statlarda. Bir takım şiddetin olduğu yerlerin tanımında değişiklikler oluyordu. Bunda bizim düşüncemiz bir spor mahkemesi kurulması yolundaydı.'' -''4 YA DA 5 BİN KİŞİ İÇİN...''- Özak, Adalet Bakanlığının bunun başka bir şekilde çözülmesini istediğini belirterek, şöyle devam etti: ''Orada biraz bekledik. İçişleri Bakanlığımızın biraz tereddütü vardı. Anayasa değişikliği olmasaydı o dönemde bunlar yasalaşmış olacaktı. Bunda o nedenle gecikme oldu. Adalet ve İçişleri Bakanlığımızla anlaşarak HSYK'nın tayin edeceği iki mahkemede anında bu şiddet ve düzensizlik içeren hareketleri yapan kişi veya kişiler, anında gözetim odasına alınacak, kameralarla tespit edilip oradan anında mahkemeye çıkarılacak. Bu özel mahkemeler tarafından gerektiğinde tedbir konacak, gerektiğinde serbest bırakılacak. Biz işi artık yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Adalete karşı hepimiz saygılı olmamız gerekiyor. Biraz önce söylediniz, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ama sporda şiddet ile düzensizliği yapanlar 4 ile 5 bin kişiyi geçmiyor. Maalesef 4 ya da 5 bin kişi için böylesine bir yasa çıkarmak zorunda kaldık. Aslında hiç çıkarmasaydık ama maalesef doğrularla gerçekler farklı.'' Yasa çıktıktan sonra herkesin kendine çeki düzen vereceğine inandığını vurgulayan Özak, ''Özellikle Süper Ligi, Bank Asya'yı, çağdaş aletlerle donatacağız, bunun dışında elektronik kart ve bilet sistemine geçilecek. Böylesine bir uygulamamamız var'' dedi. Özak, şike ve teşviğe bugüne kadar idari cezalar verilebildiğini ancak adli cezalar verilemediğini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Maddeler, Türkiye'de, şike ve teşviğin çok ağır şekilde cezalandırılacağı şeklinde. Bunu düşünebiliriz. Diğer maddeler uzun hepsi yorumlanabilir. Özellikle tahrik ederek, ifadelerle ve basın yoluyla tahrik ederek şiddeti teşvik eden bu uygulamalara da cezalar gelecek. Tabi, mükemmel yasa yoktur. Çünkü her yasada eksikler olabilir. Bunun da uygulamasında eksiklikler olabilir. O zaman yine hep beraber tespit ederiz değiştiririz. Ama şu bir gerçek, artık her şey eskisi gibi olmayacak. Bugün bir yönetici ki bizim valilerimiz de kulüp başkanlarımız da zor durumdaydı, sahaya biletsiz girilebiliyordu. Kulüpler tarafından dağıtılan biletlerle, sponsorlar tarafından verilen biletlerle girilebiliyordu. Şimdi kimin nerede oturacağı belli olacak. Kim yanlış yapmışsa cezasını çekecek. Bunun uygulamasını hep beraber göreceğiz. Özellikle bu kamera sistemlerine bir yıl içinde geçeceğiz. Voleybol ve basketbolda 3 yıllık zaman tanıdık. Ama elektronik kart ve bilet sistemine hemen geçmeyi planlıyoruz.'' -SİSTEMİ TFF KURACAK- Bu konuda, TFF ve bakanlığının çalışma yaptığını dile getiren Özak, ''Bunun uygulamasında da bir takım yaptırımlar olacak. Bunu tabi TFF yapıp, ona göre para harcayacak. Daha sonra gerekirse kulüplerden bunu geri alabilir. Bir de Gençlik Spor Genel Müdürlüğü olarak çok üst düzey maçların oynandığı salonlarda kamera sistemlerini getireceğiz'' dedi. Böylesine 28 maddeli bir yasanın geçmiş olduğunu dile getiren Özak, şöyle devam etti: ''Ben her zaman şunu söyledim, yasa geçti şiddet bitti bu doğru değil. Yasa şiddeti azaltacaktır. Şiddeti Türk milletine yakışır şekilde, asgariye indirmek de bizim milletimizin görevidir. Maçın atmosferi tabi ki farklı orada bağıracağız, takımımızı destekleyeceğiz ama herkesin bir ölçü içinde olması gerekiyor. Bütün bunları zamanla hep beraber göreceğiz.'' Özak, bir gazetecinin ''Maç sırasında küfür edene ceza gelecek, ama tribünlerde 3-5 bin kişi birden küfür ederse bunun önüne nasıl geçeceksiniz'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Doğru, orada bir zorluk var ama kameralarla tespit edilecek onlara da para cezası verilecek ve maça girmeme cezası alacaklar. Yani maçta küfür edilsin mi edilmesin mi buna karar vermek lazım. Biz edilsin diyorsak ceza vermeyelim ama ben diyorum ki, edilmesin. Yani küfür eden devamlı küfür eden en azından cezasını görsün. Tabiki, 30 bin kişiyi aynı anda tespit etmek mümkün olmayabilir ama bu caydırıcı olacak diye düşünüyorum. Maça girmeme cezası alan kişi özellikle maç günü gidip karakola 'ben buradayım' diyecek. Mesela futbolda ceza alan kişi voleybola girebilecek mi, hayır giremeyecek, basketbola girebilecek mi, hayır... Yurt dışında kulübünün maçına da gidemeyecek.'' Bir gazetecinin ''Milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun kendi mailinden 'Türk yüzücüler doping kullanıyor' şeklinde Türkiye'yi ihbar etti'' demesi üzerine de Özak, ''Bu konuda Yüzme Federasyonu soruşturma başlattı. Bu konuda bir şey söylemek şimdilik doğru olmaz. Ben, ne hakimim ne de savcı, Yüzme Federasyonunu ilgilendiren konu. Suç varsa cezası çekilir'' diye konuştu.