-ÖZAK: "TRABZONSPOR'U BORSADAN KURTARDIK. TEFECİYE DÜŞMÜŞTÜ" TRABZON (A.A) - 26.05.2011 - Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, Trabzonspor üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini belirterek, ''Trabzonspor'a yirmi iki liralık yardım yapmayanlar bugün Başbakanımıza, bize, Belediye Başkanımıza ve arkadaşlarımıza haksızlık yapmasınlar. Herkes çıksın 'ben Trabzonspor'a şunu yaptım' desin, alnını karışlayacağım'' dedi. Özak, partisinin Beşikdüzü ilçesindeki mitinginde yaptığı konuşmada, Trabzonspor'a yaptıkları katkılara değinerek, ''Bazıları Başbakanımıza ve bana haksızlık yapıyor. Ben başkan iken, 1993-1996 yıllarında Şenol Güneş antrenörümken Başbakan Erdoğan'a gittik. O zaman belediye başkanı olan Tayyip Bey'e dedik ki biz İstanbul'da kırk dönüm bir arazi aldık. Burada ticaret yapabilir miyiz, para kazanıp Trabzonspor'a verebilir miyiz? Plan değişikliği yaptı. Migros'a aldığımız yeri verdi. Otuz yıl kiraladık. On iki milyon dolar aldık Trabzonspor için. Yine son dönemde dört sene evvel Başbakanımızın talimatıyla orada Petrol Ofisi istasyonu yaptık. On0 milyon dolar para aldık'' dedi. -''TRABZONSPOR'U BORSADAN KURTARDIK, KAZANCA GEÇTİ''- Buna rağmen haksızlığa uğradıklarını ifade eden Özak, ''Trabzonspor'a yirmi iki liralık yardım yapmayanlar, bugün Başbakanımıza, bize, Belediye Başkanımıza ve arkadaşlarımıza haksızlık yapmasınlar. Herkes çıksın 'ben Trabzonspor'a şunu yaptım' desin alnını karışlayacağım. Trabzonspor'u borsadan kurtardık, tefeciye düşmüştü, üç yüz milyon dolar. Sadri Bey ile beraber gittik Menkul Kıymetler Borsası'na. Trabzonspor borsaya açılırken yanlış açılmıştı. Gelirin yüzde 20'sini her yıl veriyordu. Şimdi onu kapattık. Trabzonspor kazanca geçti'' diye konuştu. -''BAŞBAKAN SAYESİNDE TRABZONSPOR KASASINA 6 MİLYON LİRA GİRECEK''- Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ve Eski TOKİ Başkanı, partisinin Trabzon Milletvekili adayı Erdoğan Bayraktar ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gittiklerini de anlatan Özak, şöyle devam etti: ''Sayın Başbakanımıza, Erdoğan Bey ve Sadri Bey ile gittik. Başbakanımız 'bu stadı (Akyazı) hemen bitirin, kırk bin kişilik stat yapın. İçine müze ve konferans salonu, kenarına Trabzonspor'a sahalar yapın' dedi. Sadri Bey de 'Sayın Başbakanım yeni stat yetişene kadar biz Avni Aker'de Şampiyonlar Ligi oynayamayız. Pist salonu ve bir otopark istiyoruz' dedi ve Başbakanımız 'Ne istiyorsunuz?' sorusuna Sadri Bey 'Altı milyon lira' dedi ve bugün bir buçuk milyonu geldi. İki ay içinde ise altı milyon lira kulübümüze, kasasına gelecek. Trabzonspor'u seçimden seçime hatırlayanlar, part time hatırlayanlar, zaman zaman hatırlayanlar ve Trabzonspor üzerinden siyaset yapanlara sesleniyorum, lütfen bizimle Trabzonsporluluk yarışına girmeyin. O zaman ben oraya bordo-mavi forma ile Trabzonsporlu kaptan resmimi koyarım.'' Erdoğan Bayraktar da muhalefetin ''bol keseden attığını'' ifade ederek, kendilerinin ise Trabzon'a daha çok hizmet yapacaklarını ve kenti cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi.