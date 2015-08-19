Öz yönetim ilan eden belediye eş başkanları gözaltına alındı

Demokratik Bölgeler Partisi ve Sur Belediyesi Eşbaşkanları, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde geçtiğimiz günlerde “Öz yönetim” ilan eden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Sur Belediyesi Eşbaşkanları, sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şube ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde “Öz yönetim” ilan edilen ilçede olaylar çıkmıştı ve polis ile gruplar arasında çatışmalar yaşanmıştı.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Diyarbakır’ın merkez Sur ilçe Belediyesi Eşbaşkanları Seyid Narin, Fatma Şık Barut, DBP Sur ilçe Eşbaşkanı Ali Rıza Çiçek ve DBP meclis çalışanı Güneş Ölmez ile çok sayıda partili sabah saatlerin de evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İlçede, polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.