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Öz kızlarına cinsel istismar!

Üç yıldır belli aralıklarla zorla cinsel ilişkiye girdi

20 Kasım 2015 18:40

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde yaşayan 48 yaşındaki baba M.E. kızları 17 yaşındaki B.E. ve 27 yaşındaki E.E. ile zorla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., tutuklandı.

Posta'nın haberine göre; Toparlar Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilik yapan M.E., iddiaya göre, gündüzleri eşi tarlada çalışırken öz kızı olan B.E. ve E.E. ile üç yıldır belli aralıklarla zorla cinsel ilişkiye girdi.

Lise öğrencisi B.E.’nin bu nedenle bunalımda olmasından şüphelenen rehber öğretmenin onunla konuşması sonrası olay ortaya çıktı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.E., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. M.E., ’çocuğun basit cinsel istismarı’ ve ’mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğa cinsel istismarı’ suçlamalarıyla tutuklandı.

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