Kendini subay olarak tanıtarak cinsel istismarda bulunan sanığa alt sınırdan ceza verilmesine 'rıza' gerekçesi

Diyarbakır’da kendini subay olarak tanıtıp, biri 15, diğerleri 14 yaşındaki 3 kızı evine götürdüğü, esrar içirdiği ve porno film izletip cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 150 yıl hapis istemiyle yargılanırken, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ubeydullah Ç.’nin gerekçeli kararı açıklandı.

17 sayfalık gerekçeli kararda, cinsel istismar eylemlerinin 'mağdurların rızasına aykırı gerçekleştirdiğine dair soyut iddia dışında delil elde edilemediği' vurgulandı. Ceza verilirken, sanığın yeniden suç işlemeyeceğine ilişkin olumlu kanaate varıldığı da belirtildi.

DHA’dan Felat Bozarslan’ın haberine göre; sanığa, 2 çocuğa karşı 'Basit cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından alt sınırdan ceza veren Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararda, sanığın mağdurlara temin ettiği iddia edilen esrar maddesinin ele geçmemesi nedeniyle 'Uyuşturucu madde temin etme' eyleminden beraatine hükmedildiği belirtildi. Sanığın mağdurlardan R.A.’ya yönelik 'Cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' eylemlerini kabul etmediğini belirten mahkeme, sanık savunmasının aksinin ispatlanamadığını ifade etti.

'Rıza' vurgusu

Mağdur kızın olay tarihinde 15 yaşını doldurduğu kaydedilen kararda, ’sanığın cinsel saldırı eylemini mağdurun rızasına aykırı gerçekleştirdiğine dair soyut iddia dışında delil elde edilemediği’ vurgulandı.

Bu haliyle sanığın suçu işlediği konusunda kuşku oluştuğu belirtilen kararda, ceza yargılamasının evrensel ve vazgeçilmez ilkelerinden birinin ’Kuşkudan sanık yararlanır’ ilkesi olduğu belirtildi. Sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını gerektirir kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği kanaatine varıldığını belirten mahkeme, R.A.’ya yönelik eylemden dolayı beraat kararı verildiğini kaydetti. Kararda, sanığın G.D. ve N.K.’ya yönelik istismar eylemlerini, mağdurların rızasına aykırı gerçekleştirdiğine dair delil bulunmadığı belirtildi.

’Yeniden suç işlemeyeceği’ kanaati

Sanığın eylemlerinde ceza alt sınırından uzaklaşmayı gerektirir bir neden bulunmadığı kaydedilen kararda, bu nedenle olayın ’Basit cinsel istismar’ olarak değerlendirildiği kaydedildi. Bu nedenle sanığa her iki kız için ’hürriyeti tahdit’ten 2’şer yıl 6 ay, ’basit cinsel istismar’dan da 2’şer yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl ceza verildiği ifade edildi. Maühkeme, sanığın kişilik özellikleri göz önüne alındığında yeniden suç işlemeyeceği kanaati oluştuğunu da belirtti.