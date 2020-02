Öz kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 22,5 yıl hapis istemi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 10 yıl önce 16 yaşında olan öz kızı B.G.\'ye, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan baba M.G. hakkında 22,5 yıl hapis cezası istendi. B.G., babasının cinsel istismarının 1 yıl sürdüğünü ileri sürdü.

Olay, Kepez ilçesinde, 2008 ile 2009 yılları arasında meydana geldi. Bugün 26 yaşında olan B.G., babası M.G.\'nin 10 yıl önce kendisini ormanlık alana götürüp, parmağıyla kızlık zarını yırttığı ve cinsel tacizlerini 1 yıl boyunca sürdürdüğü iddiasıyla geçen yılın kasım ayında suç duyurusunda bulundu. B.G., suç duyurusunda, babasının taciz olaylarına 2 kardeşinin de tanıklık ettiğini kaydetti. Suç duyurusu üzerine gözaltına alınan baba M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Savcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, B.G.\'ye yönelik eylemlerin 18 yaş altında gerçekleştirildiği belirtilerek, olayın zincirleme suç kapsamına alınması istendi. Savcı, M.G.\'nin \'cinsel saldırı\' suçunu işlediğinin rapor, tanık ve tüm evrak kapsamında anlaşıldığına da vurgu yaptı ve 22,5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci duruşmasına B.G., katılmazken, barodan atanan avukat tarafından temsil edildi. M.G.\'nin avukatı ise duruşmaya mazeret bildirerek, gelmedi.

\'BABASI HER ARADIĞINDA PSİKOLOJİSİ DEĞİŞİYORDU\'

B.G.\'nin üniversiteden arkadaşı M.K., duruşmada tanık olarak dinlendi. B.G.\'nin, kendisine ailesiyle ilgili her şeyi anlattığını söyleyen M.K., “Ben, önce bu durumu şüpheyle karşıladım. Bir babanın böyle bir şey yapabileceğine ihtimal vermedim. Ancak aradan geçen zamanda, babası hakkında şikayetçi olunca benden tanıklık yapmamı istedi. Ben de aramızda o tarihte geçen görüşmeyi anlatmak durumunda kaldım\" dedi.

Mahkeme başkanının \"B.G.\'nin babası ile olan görüşmelerine tanıklık ettiniz mi?\" sorusuna M.K., “B.G., Konya\'da okurken, zaman zaman onu cep telefonundan arardı. Babası her aradığında tepkiselleşiyor, psikolojisi değişiyordu. Ağlayınca da babasıyla olan olayın doğru olabileceğini düşündüm\" diye yanıt verdi.

Duruşmada söz alan M.G. ise tanık beyanlarına katılmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, M.G.\'nin tutukluğunun devamına karar verirken, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.