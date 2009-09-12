Öz kızına cinsel istismarda bulunan baba teslim oldu

Günlerden bu yana aranan S.G., önceki gün, sık sık birlikte içki içtiği arkadaşları 33 yaşındaki M.B. ve 40 yaşındaki M.A.'yı telefonla aradı. Denizli kent merkezinde olduğunu ve köyde olanları çok merak ettiğini anlatan S.G., arkadaşlarından yardım istedi. M.B. ve M.A. ise S.G.'yi suçlu olmadığına inandırıp teslim olmaya davet etti. Daha sonra bu diyalogları jandarmaya anlatan M.B. ile M.A. jandarma ekiplerinin kontrolünde Denizli'ye gönderildi. Arkadaşlarının Denizli’de ikna ettiği S.G. bugün öğle saatlerinde birlikte Yatağan'a gelerek Bozüyük Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. S.G. jandarmadaki sorgusunun ardından Yatağan Adliyesi'ne sevk edilirken, “Küçük yaşta çocuğa cinsel istismar ve tacizde bulunmak” suçundan hakim karşısına çıkacağı bildirildi.



Alkollü olduğu bildirilen S.G.'nin arkadaşları M.B. ve M.A. da bir süre adliy önündeki otomobilin içinde bekledikten sonra açıklama yapmadan sessizce ayrıldı.

Psikolojik dengesi bozulan ve sürekli ağlayan küçük kız ise devlet korumasına alınıp Muğla Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi. Gökpınar Köyü İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Z.G.'nin aslında 10 yaşında olduğu, ancak nikahsız doğduğu için babası tarafından nüfusa 4 yıl geç kaydedildiği, öz annesinin uyuşturucu madde bulundurmak suçundan Aydın'da cezaevinde tutulduğu, iki kardeşinin ise evlatlık verildiği bildirildi. Şüpheli baba S.G.'nin, iki yıl önce resmi nikahla evlendiği S.G.'nin de 1 haftadır Milas’taki ailesinin yanında olduğu belirtildi.



Nasıl ortaya çıktı?





Gökpınar Köyü'ndeki olay inşaat işçisi S.G., nikahsız yaşayıp 4 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı eski eşinden olan kızı Z.G.'nin başından geçenleri amcası A.G.'ye anlatması ile ortaya çıktı. Yan taraftaki evde oturan amca A.G., 6 Eylül akşamı ağlama ve feryatlarını duyup yanına geldiği yeğeni Z.G.'nin anlattıklarıyla şok oldu. Eve sürekli alkollü gelen ağabeyi S.G.'nin arkadaşı H.A.A. ile birlikte 2 ay boyunca çeşitli zamanlarda yeğeni Z.G.’ye dayak atarak taciz ve cinsel istismarda bulunduğunu öğrenen A.G. soluğu jandarmada aldı. Amca A.G., 2 ay öncesine kadar aynı köydeki annesi 64 yaşındaki D.G. ile birlikte kalan küçük yeğeni Z.G.'yi de yanına alarak jandarmada ağabeyi S.G. ve arkadaşı H.A.A.'dan şikayetçi oldu. Küçük Z.G., babası ve arkadaşının sık sık kendisini dövüp taciz ettiğini ve cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Olayı başkalarına söylememesi için de tehdit edildiğini öne sürdü.

Yatağan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen küçük kızın dövüldüğü saptandı. Jandarma, ifadeler doğrultusunda cinsel istismar iddiaları ile ilgili harekete geçti. Olayın duyulmasıyla baba S.G. ile arkadaşı H.A.A. kayıplara karıştı. Jandarma günlerce izini sürdüğü zanlılardan H.A.A.'yı perşembe akşam gizlice köydeki evine girmeye çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan H.A.A.'nın daha önce de 12 yaşındaki zihinsel engelli bir erkek çocuğa taciz suçlamasıyla arandığı, çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi. Yatağan Cumhuriyet Savcılığı’nda ifadesi alınan ve suçlamaları reddeden H.A.A. çıkarıldığı mahkemece ‘küçük yaşta çocuğa cinsel istismar ve tacizde bulunmak’ suçlarından tutuklandı.



