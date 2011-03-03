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ÖZ KIZINA CİNSEL İSTİSMARA 18 YIL 10 AY HAPİS ADANA (A.A)

03 Mart 2011 15:35

-ÖZ KIZINA CİNSEL İSTİSMARA 18 YIL 10 AY HAPİS ADANA (A.A) - 03.03.2011 - Adana'da 8 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2008 ve 2009 yıllarında, evlerinde öz kızı 8 yaşındaki Y.Y'ye karşı cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu sanık H.Y. hazır bulundu. Sanık H.Y, hakkındaki ''öz çocuğuna karşı cebir ve tehdit kullanarak zincirleme cinsel saldırı, suç sonucunda beden ve ruh sağlığının bozulması'' suçlamalarını kabul etmedi. Sanık H.Y. baba olarak çocuklarına, çocuklarının da kendisine ihtiyacının olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, olay nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın verdiği rapora göre, travma sonrası stres bozukluğunun saptanan, beden ve ruh sağlığının da bozulduğu tespit edilen kızına yönelik eyleminden dolayı sanık H.Y'nin 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık hakkında işlediği öne sürülen suçlar nedeniyle 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.  

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