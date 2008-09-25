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Yaşam

ÖZ-DE-BİR'den 539 şehit çocuğuna burs

Özel Dershaneler Birliği Derneği (ÖZ-DE-BİR), 2008-2009 eğitim yılında 539 şehit çocuğunun üye dershanelerden ücretsiz yararlanmasını sağladı.

25 Eylül 2008 03:00

Özel Dershaneler Birliği Derneği (ÖZ-DE-BİR), 2008-2009 eğitim-öğretim yılı için 539 şehit çocuğunun üye dershanelerden ücretsiz yararlanmasını sağladı.
 
ÖZ-DE-BİR'den yapılan yazılı açıklamada, 2001'den bu yana Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı mensubu şehitlerin çocuklarına burs verildiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında 339 şehit asker, 198 şehit polis ve 2 şehit öğretmen çocuğu olmak üzere toplam 539 şehit çocuğuna ÖZ-DE-BİR dershanelerinden ücretsiz yararlanma olanağı tanındı. Bunun dışında 21 başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrenciye de burs verildi.

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