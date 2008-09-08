Öz dayısı da çeteci çıktı

Şişli'de bir iş adamının oğlunu kaçırarak 400 bin euro fidye istedikleri öne sürülen 4 kişi yakalandı. Çete içinde çocuğun öz dayısının da bulunduğu ortaya çıktı. Korku dolu dakikalar yaşayan 12 yaşındaki Onur'un kaçırılış ve kurtarılış anı polis kameraları tarafından görüntülendi.



Feriköy'deki evinin önünden bir otomobille kaçırılan 12 yaşındaki Onur K'nın ailesini telefonla arayan kişiler, serbest bırakılması karşılığında 400 bin euro fidye istedi. Onur K'nın oto yedek parçası ve cıvata imalatı yapan iş adamı babası Ahmet K. ise durumu polise bildirdi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, fidyecilerin yakalanmasına yönelik 3 gün süren çalışmanın ardından Ümraniye'deki bir eve operasyon düzenledi.



Operasyonda, Vedat G, Muhteşem D, Kemal Y. ve Halil D. gözaltına alındı.



Evin bir odasında ağzı bantlı, el ve ayakları bağlı bulunan 12 yaşındaki Onur K, polis tarafından kurtarıldı.



BABANIN TEŞEKKÜRÜ



Asayiş Şube Müdürlüğünde çocuğuna kavuşan Ahmet K, gazetecilerin soruları üzerine, çocuğunun kurtarılmasında emeği geçen başta İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah olmak üzere Asayiş Şube Müdürü Tuğrul Pek ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.



Çocuğunu kaçıran kişilerden ikisinin akrabaları olduğunu ve böyle bir olaya yeltenmelerine anlam veremediğini ifade eden Ahmet K, şöyle konuştu:



“Ben kendi halinde ufak imalatlar yapan bir iş adamıyım. Kimseyle bir sorunum ve düşmanlığım da yok. Çocuğumu evimin önünden kaçırarak karşılığında 400 bin euro fidye istediler. Benim bu parayı bulmam da imkansızdı. Polise başvurarak, durumu bildirip yardım istedim. Aradan geçen 60 saat sonunda çocuğumu bulup bana teslim ettiler.”



Emniyette sorgulanan kişilerden, kaçırma olayını planladığı ileri sürülen Vedat G'nin Onur K'nin dayısı, diğer şüphelilerden Halil D'nin de çocuğun eniştesi olduğu ifade edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, Ümraniye Adliyesi'ne gönderildi.





