Öz çekim çubuğu, fotoğraf makinesi, elektronik sigara spor müsabaka alanlarına alınmayacak 

ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı spor müsabakalarında olası olayları önlemek için 81 il valiliğine güvenlik önlemlerini içeren genelge gönderdi. Genelgeye göre; spor müsabakalarının güvenlik önlemleri risk analizlerine (yüksek, orta ve hafif) göre planlanacak. Yüksek riskli müsabakalarda görevlendirilecek personel sayısı önceden belirlenecek, gerekiyorsa takviye kuvvetlerle desteklenecek. Spor müsabaka alanlarına he türlü yanıcı, ezici, delici alet olmak üzere fotoğraf makinası, öz çekim çubukları, elektronik sigara vb. materyaller alınmayacak. Bu maddelerin alanlarda olup olmadığı önceden kontrol edilecek.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 81 İl valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı \"Spor Müsabakalarının Güvenliği\" konulu genelge gönderdi. Genelgede, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında etkin güvenlik tedbirleri alınması ve müsabaka alanlarında meydana gelmesi muhtemel olayların önlenmesinin büyük önem arz ettiği ifade edildi. Müsabakaların güvenli bir şekilde sonuçlandırılması bizzat valiler ve emirlerindeki kolluk kuvvetlerinin sorumluluğu altında olduğu belirtilen genelgede, spor müsabakalarında alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

İl Spor Güvenlik Kurullarınca yapılacak risk analizleri doğrultusunda tüm müsabakalar kendi içerisinde risk derecelerine göre A (yüksek riskli), B (orta riskli) ve C (hafif riskli) olmak üzere üç kategoriye ayrılacak. Güvenlik tedbirleri her kategorinin kendi hassasiyeti çerçevesinde planlanacak. İl Spor Güvenlik Kurulu her ay en az bir defa vali başkanlığında toplanacak. A grubu riskli müsabakalar öncesinde vali başkanlığında spor güvenlik kurulu toplantıları yapılacak. Risk analizleri çerçevesinde görevlendirilecek genel kolluk personeli ile özel güvenlik görevlisi sayıları müsabaka öncesinde belirlenecek. Müsabakanın oynandığı yer polis sorumluluk bölgesinde ise jandarma birimlerinden, jandarma sorumluluk bölgesinde ise emniyet birimlerinden takviye kuvvet planlaması yapılacak. A risk grubunda olan müsabaka günleri ile gerekli görülen diğer hallerde il jandarma komutanlıklarında yeterli sayıda kuvvet hazır bulundurulacak.

GÜVENLİK NOKTASINDA İHMALİ OLAN GÖREVLİYE ANINDA İŞLEM YAPILACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü, il emniyet müdürlükleri marifetiyle illerindeki özel güvenlik görevlilerinin niteliklerinin artırılmasına yönelik olarak spor güvenliği konusunda eğitim planlamaları yapacak. Özel güvenlik görevlilerinden ihmali veya mevzuata aykırı davranışları bulunanlarla ilgili işlemler anında yapılacak. Spor müsabakalarının oynandığı spor alanlarındaki güvenlik kameraları çalışır halde bulundurulacak, spor alanlarındaki teknolojik yeterliliğin artırılması sağlanacak.

PASOLİGİ OLMAYANLAR MAÇLARA ALINMAYACAK, AKREDİTE KİŞİ SAYISI SINIRLI TUTULACAK

Biyometrik kimlik (pasolig) olmayan kişilerin müsabaka alanına girişleri engellenecek. Her müsabaka için müsabaka güvenlik amiri belirlenecek, müsabaka güvenlik amiri saha içerisindeki tüm koordinasyonun tek elden yapılmasından sorumlu olacak. Spor tesisleri içerisinde akredite kişi sayısı makul seviyede tutulacak.

DEPLASMANA GİDEN TARAFTARLAR İLK HAREKET NOKTASINDA VALİLERCE KONTROL EDİLECEK

Müsabaka öncesinde stadyum içerisine alınacak pankart ve benzerlerinin spor ahlakına aykırı resim ve yazı içerip içermediği kontrol edilecek. Valiler, belediye başkanları, kolluk amirleri gibi kamu görevlileri müsabakalarda tarafsızlığa uygun şekilde hareket edecek. Deplasmana gidecek taraftar gruplarının ilk hareket ettiği il valiliğince kontrol edilmeleri sağlanacak. Bu taraftarlar, taraftar grubu liderleri ve kulüplerin taraftardan sorumlu yöneticileri ile koordinasyon kurularak araçları ve eşyaları suç unsuru ve sahaya sokulması yasak malzemeler bakımından kontrol edilecek. Seyahat edecekleri araç bilgileri, taraftar grubu liderlerinin iletişim bilgileri güzergah üzerindeki il valiliklerine ivedilikle bildirilecek. Aynı kontroller güzergah üzerinde bulunan valilikler ve müsabakanın oynanacağı il valiliğince de şehir girişlerinde yapılacak.

ÖZÇEKİM ÇUBUĞU, FOTOĞRAF MAKİNESİ, ELEKTRONİK SİGARA SPOR ALANLARINA ALINMAYACAK

Özel güvenlik görevlilerince, 6222 sayılı Kanunda spor alanına sokulması yasak olan ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahlar, her türlü kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içecekler, çevreyi kirletebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek bozuk para, şemsiye, fotoğraf makinası, öz çekim çubukları, elektronik sigara vb. materyallerin müsabaka öncesinde spor alanında bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Bunların spor alanlarına sokulmasını ve müsabaka alanına atılmasını önleyecek tedbirler alınacak. Uymayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılacak. İllerde spor müsabakalarında spor güvenliğinin sağlanması konusunda farkındalık oluşturacak toplantı, taraftar eğitim seminerleri, broşür ve benzeri faaliyetlere ağırlık verilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Güvenlik Dairesi tarafından spor programları ve sosyal medya yakından takip edilecek, tahrik, küfür vb. içerik tespiti durumunda gerekli işlemler başlatılmak üzere ilgili birimler ivedilikle harekete geçirilecek.