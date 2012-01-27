Öz: Bu yıl köri tüketin

T24 - Davos’ta sağlık tüyoları veren Doktor Mehmet Öz, ABD’de körinin bu yıl moda olacağını söyledi. Doktor Öz, “Bu yıl köri ve hardal tüketin" dedi.



Dünya Ekonomik Forumu’na katılan dünyaca ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz, katılımcılara sağlıklı bir hayatın önemini anlattı.



Doktor Mehmet Öz, CNBC-e’den Zeynep Erataman’ın sorularını yanıtladı.



Mehmet Öz, şunları söyledi:



“Finanstaki dalgalanmalar halk üzerinde büyük bir stres yapıyor. En büyük stres kaynakları finanstan ortaya çıkar. Sağlıksız bir hayat, manasız kalır. Zengin ülke olmak istiyorsan sağlıklı bir ülke olman gerekiyor. Buraya katılan iş adamları ve ülkeler en çok onu arıyorlar. Sağlıklı bir ortamda çalışmak için finans dalgaları ortaya çıktığı zaman hayat biraz kontrolsüz görünmeye başlıyor. Kendi hayatını kontrol edemezsen vücudun bunu hissetmeye başlar ve sağlığınızı kaybedersiniz.



Herkes kendi gücünü kontrol edebilir. Sabah kalktığınız zaman yaptığınız spor, yemek için seçtiğiniz gıdalar doğalsa bağışıklık sisteminizi destekliyor. Eğer katkı maddeleri varsa, kendi gücünüz bununla başa çıkamıyor ve kanser grip gibi bir çok hastalık oluyor. Yaptığımız seçimler bizi çok etkiliyor. Stres hissettiği zaman bir insan en başta kaybettiği şey uykudur. 7.5 saat uyumazsan vücut gücü azalır. Melaton diye bir madde var. Ben çok seviyorum ama biz bunu yanlış alıyoruz. Türkiye'de aldığımız miktar çok fazla; daha az ve yemekten sonra almak lazım.



Hindistan’da bulunan köri içinde 'kökümin' diye bir madde var. Bunu yiyen hayvanlarda bunama oranı düşmeye başladı. Onun için ya hardal ya köri tüketmeye başlarsanız çok mantıklı olur.



200 miligram kafein en fazladır. Uykunuzu rahat uyuyamıyorsanız öğleden sonra kafein yasaktır. Yeşil çayda kafein miktarı kahvenin dörtte biridir. Öğleden sonraları yeşil çay tüketmeye başlanabilir. Kafeinden başka güç veren başka maddeler de var. Onun için yeşil çay daha sağlıklı bir tüketimdir.



Başarımın sırrı eşimdedir. Takımdaki insanlar sizden akıllıysa o zaman muvaffak olmak çok kolay. Ameliyathanede cerrahlar, hemşireler var. Takım halinde çalışıyoruz. Ameliyat yaptığımda veya şov için piste çıktığım zaman duygular aynıdır. Etrafımda bir çok akıllı insanlar var. Etrafınızdaki insanları iyi seçmeli ve şanlı olmanız lazım. Eşimin katkısı çok büyük.



Bence kızım Defne benden daha iyi. Defne, Oprah’la karşılaştığı zaman ‘senin kafan çok büyük’ dedi. Genç yaşta kilosunu yendi onunla gurur duyuyorum.



Gidip maç yapacağımıza evinizde yoga veya jimnastik yaparsanız hayatınızda çok başarılı olursunuz. Sabah eklemlerimi rahatlatmak için 7 dakika egzersiz ve yoga yaptım. Şınav ve birkaç hareket yaptığımda kendimi iyi hissediyorum.



Benim amacım insanları desteklemek ve değiştirmek. Eğe bunu siyasete katılarak yapabilirsem o zaman başkanlığı düşünürüm. Ama bugün için hem cerrah hem de babayım. Onları doğru yapayım gerisini sonra düşünürüz.”



