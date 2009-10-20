Öz: Ben aşı yaptırdım ama eşim aşıya karşı çıkıyor

Columbia Üniversitesi’nde Başkan Yardımcısı ve Cerrahi Profesörü. “Milenyumun doktoru” ve “dünyanın en iyi tanıdığı kalp doktorlarından biri” gibi sıfatlarla tanımlanan Prof. Dr. Mehmet Öz, kendisinin aşı olduğunu ancak eşinin aşı olmayı kabul etmediğini söyledi.



Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, domuz gribi aşısı ile ilgili soruları yanıtladı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Öz, “Bu aşıyı yaptırmalı mıyız” sorusunu şöyle yanıtladı: “ABD’de bu konuyla ilgili büyük bir kavga var. Hatta kavga aile içinde bile yaşanıyor. Ben doktor olarak şahsen destekliyorum. Kendim aşı oldum, ama eşim kabul etmiyor. Yani bu konuda bir tartışma var. Benim kararım hamile kadınlar ve küçük çocukların aşı olması şart. Gençler için ise olmayacaklarsa tedbirli davranmalılar. Ama olmaları mantıklı bence. Daha yaşlılar için bence şart değil.”



Ayrıca Öz gribe karşı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek gıdaların tüketilmesi gerektiğini de söyledi.