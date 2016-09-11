Öz babasından gardırop işkencesi; küçük Elif 4 yıl sonra gizli bölmede bulundu!

İzmir’de 4 yıllık bir kayıp çocuk davası polise giden bir ihbar telefonu sayesinde çözüldü. İzmir’de 3 yaşındayken anne-babasının boşanma davası çıkışı adliye önünden kaçırılan Elif S., 4 yıl sonra babasının evindeki gizli bölmede bulundu. Marangoz baba, 4 yıl boyunca 20 kez gerçekleşen polis baskını sırasında Elif'i gardırobun içindeki gizli bir bölmede saklamış.

Habertürk'te Mehmet İnmez'in haberine göre, Aysun D. (33) ve Muharrem S. 4 yıl evli kaldıktan sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2012’de boşandı. İzmir 14’üncü Aile Mahkemesi o dönem 3 yaşında olan kızları Elif S.’nin velayetini anneye verdi.

İddiaya göre Muharrem S., duruşma sonrası adliye çıkışında kızını Aysun D.’nin elinden zorla alıp avukatının otomobiliyle kaçırdı. Aysun D., olaya tanık olan adliyede görevli bir psikolog ve pedagogla birlikte savcılığa başvurup şikâyetçi oldu. 8’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkan Muharrem S. çocuğunu kaçırmadığını, annesine teslim ettiğini öne sürdü.

Okula, hastaneye gitmedi

Aysun D. ile savcılık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na yazılar yazıp 3 yaşındaki Elif’e dair bir ipucuna ulaşmaya çalıştı. Ancak küçük kızın Türkiye genelinde hiçbir okulda kaydı bulunamadı, hastane ve sağlık ocaklarına tedavi için gitmediği, yurtdışına da çıkmadığı belirlendi.

20’den fazla baskın

Annenin şikâyeti üzerine mahkeme kararıyla küçük kızın babasının evi, akrabaları ve gidebileceği yerler tek tek arandı. Polis, baba ve yakınlarına ait evlere 20’den fazla baskın yaptı, Muharrem S.’yi günlerce takip etti. Anne ve ailesi de aylar boyunca Muharrem S.’nin evinin önünde sabahladı. Ancak küçük kızın izine rastlanmadı. Çocuğuna kavuşmak için 17 defa BİMER ve Cumhurbaşkanlığı’na mektup yazan çaresiz anne hiçbir sonuç alamadı.

Gardırobun arkasında...

Önceki gün küçük Elif’in, babasının Bornova’daki evinde saklandığı ihbarı yapıldı. Hâkim kararıyla eve baskın yapan polis dakikalarca evi aradı. Tam ‘Bulunamadı’ derken, yüklük olarak kullanılan gardırop aramaya katılan bir polis memurunun dikkatini çekti. Dolaptaki yataklar kaldırıldığında, gizli bir bölme bulundu. 1.20 metre uzunluğundaki bölmenin önündeki tahtaları kaldıran ekipler, fenerle içeri baktığında 7 yaşındaki Elif’i gördü. Küçük kız, kadın polis memurları tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

"Anne neredeydin? Seni çok özledim"

Polis hemen, boşandıktan sonra Tokat’a yerleşen anne Aysun D.’yi arayıp durumu bildirdi. İzmir’e koşup kızını teslim alan Aysun D. gözyaşların boğuldu. Küçük Elif, yıllardır görmediği annesine 10 dakika boyunca şaşkın gözlerle bakıp, ardından da “Anne neredeydin? Seni çok özledim” diyerek sarıldı. Aysun D. kızını saklayan eski eşi ve ailesinden tekrar şikâyetçi oldu. Kızını Muharrem S.’nin sakladığından emin olduğunu söyleyen Aysun D. “4 yıl boyunca kızıma işkence yapmış. Benden gizlediği gibi okuldan da sokaktan da mahrum bırakmış. Kızım 4 yıl sonra bana ‘Anne’ dedi. Yıllardır dört duvar içinde psikolojisi de bozulmuş. Kızımı benden uzaklaştıranlar cezasını çeksin” dedi.

"Sarılarak uyuduk"

“Benim için bugün çifte bayram” diyen anne Aysun D., mutluluk gözyaşı dökerek duygularını şöyle anlattı: “Kızım 4 yılda çok değişmiş. Sabaha kadar yanında uyudum. Ellerini, gözlerini ve yanaklarını öpüp, saçlarını kokladım. O da beni çok özlemiş. Bana sarılıp yattı. Artık onu kimseye vermeyeceğim. Duruşmalara da gelmeyeceğim. Avukatım davaları takip edecek.”

''Annen seni terk etti sesini çıkarma''

Baskın sonrası Elif’i sakladığı iddia edilen dede A. Rıza S., babaanne Kevser S. ve baba Muharrem S. gözaltına alındı. Dede ifadesinde oğlunun, torununu bir gün önce eve getirdiğini ve zaman zaman getirip götürdüğünü iddia etti.

Babanın hiç sokağa çıkarmadığı kızını okula göndermediği, hastalandığı zaman doktora bile götürmediği öne sürüldü. Muharrem S.’nin küçük kızı gizli bölmeye saklarken “Sesini çıkarma, annen seni terk etti. Eğer polisler seni bulursa alırlar. Beni de hapse atarlar, babasız büyürsün” diye tehdit ettiği iddia edildi.