Öz babamın yüzünden ağlıyorum

T24 - Işın Karaca bir süre önce evlendirme programına katılarak gündeme gelen babası Ali Büyükkaraca hakkında sessizliğini ilk kez bozdu.





Facebook sayfasından babasıyla ilgili bir yazı kaleme alan Karaca duygularını şu sözlerle anlattı: “Karnım burnumda, bir kız evlat doğurmaya hazırlanırken, son birkaç gündür kalbimdeki kız çocuğu hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Hem de öz be öz babam yüzünden...





Bizi terk ettiğinde ben 3.5 yaşındaydım, kardeşim Akın ise 6 haftalıktı. Babamızın gidişiyle anladık ki “Herkes sadece kendi öyküsünün kahramanıdır”...





Parçalanmış aile sendromunu, kaderi belleyen her çocuk gibi hayatı başarmak zorundaydık. Her şeye rağmen babam hep hayatımızda olsun istedik. Ama o sevgisini ve ilgisini hep esirgedi. ‘Baba gel’ diyorduk ama o hep uzakta kalmayı tercih ediyordu. Bize hayatı anlatması gerektiğinde ortada yoktu.





Yıllar önce daha sizler beni tanımazken, sadece annemin yardımı ile oğlum için ayakta durmaya çalışırken karşıma sevgili Sezen Aksu çıktı. Babamdan gelmeyen ne varsa Sezen Aksu’dan gelmiştir. Sizlerin de bildiği ve izlediği üzere, babam Ali Büyükkaraca özel bir kanalda ‘Işın Karaca’ nın babası’ sıfatıyla bir evlilik programına katılıyor...





Ben doğurmak üzere olan bir kadınım ve şu an kederim yere göğe sığmazken nefes almaya çalışıyorum. Anladım ki, babam ne yazık ki bir kez daha halimizi önemsemiyor.”