Oyunuzu nasıl kullanacaksınız?

7 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler, Genel Seçim olacağı ve yalnızca milletvekili seçimi yapılacağı için tek pusula ve tek sandıkta oy verme işlemi tamamlanacak.

Seçim görevlileri tarafından size verilecek olan oy pusulası ve zarfla birlikte YSK tarafından hazırlanan seçim kabinine girilecek. Kabinde bulunan mühürle tercih ettiğiniz siyasi partinin veya bağımsız milletvekilinin hemen altında bulunan yuvarlak alan işaretlenecek.

Daha sonra oy kullanılan pusula, görevliler tarafından verilen zarfa koyularak kabinden çıkılacak. Eldeki zarf ise seçim yetkililerinin göstereceği sandığa atarak oy verme işlemi tamamlanacak.

İnfografiki büyütmek için tıklayın