Oyunuzu 4.5 katrilyona göre verin

Saadet Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veysel Candan, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin 4,5 katrilyon borçla Türkiye'nin en borçlu belediyesi olduğunu" savunarak, Ankaralılardan bu durumu göz önünde bulundurarak oy vermelerini istedi.





Yenimahalle'de iş bekleyenlerin toplandığı "Amele durağı"nı ziyaret eden Candan, yaptığı konuşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın'ı eleştirdi.



Ankara Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ardından Türkiye'nin en fazla bütçeli kuruluşu olduğunu ifade eden Candan, "Belediye Başkanı 'şunu yaptım, bunu yaptım' diyor. Ancak baktığınızda harcanan parayla yapılan hizmet kıyas kabul etmiyor" diye konuştu.



Ankara Büyükşehir Belediyesinin şenliklere yaptığı harcamaları da "israf" olarak değerlendiren Candan, bunların vatandaşların vergileriyle yapıldığını öne sürdü.



Veysel Candan, belediyede kaynakların adil dağıtılmadığını da savunarak, şunları kaydetti:



"Biri çok zengin, biri anormal fakir olursa o toplumda huzur olmaz. Belediyenin kaynakları adaletli dağıtılmalı. Ankara Büyükşehir Belediyesi 4,5 katrilyon borçla Türkiye'nin en borçlu belediyesi. Buna göre vicdan muhasebesi yaparak oy verin. (Belediyenin borçları bizi ilgilendirmez, alan ödesin) demeyin. Bu borçlar size daha pahalı ulaşım, daha pahalı su, daha pahalı doğal gaz olarak geri dönüyor."



Karayalçın'ın ise 15 yıl önce metro yapımı için Japonya'dan aldığı kredileri, İngiltere'de borsada "batırdığını" iddia eden Candan, alınan malzemelerin de depolarda çürüdüğünü öne sürdü.



Candan, belediyenin kaynaklarını adil dağıtması, kendi kaynağını yaratması, şeffaf olması gerektiğini belirterek, bu açılardan bakıldığında belediyecilik anlayışlarının diğer partilerden farklı olduğunu söyledi.

