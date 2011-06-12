Oyunu kullandıktan sonra öldü

T24 - Antalya’nın Döşemealtı İlçesi’nde 64 yaşındaki Ayşe Akın, oyunu kullandıktan sonra sandık kurulunun önünde kalp krizi sonucu öldü.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Döşemealtı İlçesi Yeniköy Mahallesi’nde bulunan Mustafa- Ayten Aydın Lisesi’nde, 1059 numaralı sandıkta oyunu kullanmak için bir akrabasıyla birlikte saat 08.00 gibi okula gelen Ayşe Akın, üçüncü kata çıktı. Burada görevlilerden oy pusulasını alan Ayşe Akın, oyunu kullanıp sandığa attıktan sonra imza atmak üzere sandık görevlisinin yanına gelirken fenalaşıp yere yığıldı.

Okula çağırılan 112 Acil Yardım ekipleri müdahale ettiklerinde, Ayşe Akın’ın öldüğünü belirledi. Sağlık görevlileri, Akın’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sandık görevlileri, uzun süre olayın etkisini üzerlerinden atamadı. Döşemealtı Belediye Başkanı Ak Partili Nurettin Tursun da okula gelerek görevlilerden bilgi aldı. Sağlık ekiplerinin ayrılmasının ardından okula gelen belediyeye ait cenaze aracına tabut içerisinde konulan Ayşe Akın’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.



