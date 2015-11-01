Oyunu kullanan Abdullah Gül: Memleketin huzura ihtiyacı var

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Memleketin huzura, istikrara ihtiyacı var. İnşallah hayırlı olur her şey" dedi.

Oyunu kullanmak için İstanbul Beykoz Çubuklu İlköğretim Okulu'na gelen Abdullah Gül, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra 1137 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçen Gül, oy pusulasının olduğu zarfı sandığa atarken, "Hayırlı olsun" dedi. Gül, oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerine, seçime katılım oranını ve geçen seçime göre katılımın nasıl olduğunu sordu.



Gül, kısa sohbetin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Evet şimdi milletin hakemliğine başvurma günü olmuş oluyor seçim günleri. Herkes oyunu kullanıyor. Hayırlısı olsun inşallah vatan için, millet için. Memleketin huzura, istikrara ihtiyacı var. İnşallah hayırlı olur her şey" dedi.

Bir gazetecinin, "Yine bir koalisyon ihtimali doğarsa nasıl bir gelişme yaşanır?" şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Gül, "Bilemem artık şimdi, hele bir neticeler çıksın, ondan sonra herhalde memleket için ne gerekirse onu herkes yapacaktır. Hayırlı olsun inşallah" diye konuştu.