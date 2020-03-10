Oyunu iptal edilmişti; CHP'li vekilden Berna Laçin tepkisi: Ordu'ya hakarettir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da Berna Laçin'in oynayacağı tiyatro oyununun engellendiği iddialarına ilişkin olarak, "Ordu, bir kültür sanat, tiyatro, basın ve edebiyat şehridir. Sudan gerekçelerle oyun yasaklamak, oyun iptal etmek Ordu'ya hakarettir" diye konuştu.

Torun yazılı açıklamasında, Ordu'da sanatçı Berna Laçin'in oyun sergilemesinin Valilikçe "teknik nedenler" gerekçe gösterilerek iptal edildiğini belirtti. Oyunun iptalinin kabul edilebilir hiçbir yanı olmadığını ifade eden Torun, şu şekilde devam etti:

"Ordu, bir kültür sanat, tiyatro, basın ve edebiyat şehridir. Yasakçı zihniyet bu alanlardaki kurumlarımızın tarihine baksınlar bir. Sudan gerekçelerle oyun yasaklamak, oyun iptal etmek Ordu'ya hakarettir. Karanlık zihniyet kirli ellerini kültür ve sanattan, tiyatrodan çeksin. Bu kararı alanlar elbet geldikleri gibi gidecekler. Ordu'da sevginin dili, saygının dili, kültür ve sanat yaşayacak. Tiyatro yasaklayanlarla kitap yakanlar aynı zihniyettedir. Oyun yasaklayanlar da kitap yakanlar da tarihin çöplüğüne gitti. Herkes bunu bilsin."

Özel bir işletmenin verdiği salonda Ordu halkının oyunla buluştuğunu kaydeden Torun, Berna Laçin'e Ordu'da oyun sergilediği için, Ordu Barosu'na da oyunun sergilenmesindeki kararlı tutumu için teşekkür etti.

Berna Laçin’e yönelik Samsun’da da engelleme girişimleri yapılmıştı. Berna Laçin ise Samsun’un Atakum ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde sahneleyeceği oyunun engellenmesi üzerine yaptığı açıklamada, Samsun’da ‘Gerçek Taraf’ adlı yerel gazetenin sürekli hakkında olumsuz haber yaptığını, belediye ve Doğa Koleji’nin bu haberlerden sonra kendisine sahne vermediğini belirtmişti.

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SanatçıLaçin'in 10 Mart Salı günü Ordu'da da sahneleyeceği ‘Hayal Satıcısı’ oyunuyla ilgili Cemal Enginyurt, "Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor, şaşırdık" demişti. Enginyurt, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Elazığ depremi üzerinden hükümete hakaret eden Berna Laçin 10 Mart'ta Ordu'da ağırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı Odatv'den Barış Pehlivana sahip çıkıyor. Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor şaşırdık, bu CHP sevgisi nedir?" diye yazmıştı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise söz konusu organizasyonun belediye tarafından değil, Ordu Barosu tarafından yapıldığı belirtilmişti.