Oyunu Gaziantep'te iptal edilen Levent Üzümcü: Yine korkular ve baskılar ağır bastı

Oyuncu Levent Üzümcü’nün “Anlatılan Senin Hikayendir” adlı oyunu Gaziantep’te iptal edildi. Üzümcü, iptal haberine “Sahne buldum diye seviniyordum ki, yine korkular ve baskılar ağır bastı” sözleriyle tepki gösterdi.

Üzümcü’nün “Anlatılan Senin Hikayendir” oyunu 11 Ocak’ta Gaziantep’te sahnelenecekti.

Oyuncu, iptal haberini Twitter’dan şu sözlerle duyurdu:

“Tam Gaziantep'de sahne buldum diye seviniyordum ki, yine korkular ve baskılar ağır bastı. Şimdilik -bu korku filmi bitene kadar- erteledik oyunumuzu. Hiç bir tiyatroya ya da insana kapatılmayan sahnelerde oyunlarımızla buluşmak umuduyla, birgün mutlaka! Ben özür dilerim Gaziantep”