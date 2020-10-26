Oyundan alınmasına sinirlenen Burak Yılmaz hocasına küfür etti!

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Lille'in Nice'e konuk olduğu maçın 79. dakikasında oyundan alınmasının ardından çılgına döndü. Yedek kulübesine agresif bir şekilde gelen Burak'ın hocası Christophe Galtier'e ağır küfürler ettiği duyuldu.

Fransa Ligue 1'de 8. hafta karşılaşmasında Nice, Lille’i ağırladı. 90 dakika, Nice’ten Dolberg’in 49 ve Lille’den Burak Yılmaz’ın 58. dakikadaki golleriyle berabere bitti. Burak, bu sezon Ligue 1’deki gol sayısını 4’e yükseltti.

Tecrübeli golcü Burak Yılmaz, 79. dakikada oyundan alınmasının ardından adeta çılgına döndü. Yerini Jonathan David'e bırakan ve yedek kulübesine büyük bir sinirle gelen 33 yaşındaki golcünün hocası Christophe Galtier'e ağır küfürler ettiği televizyondan net bir şekilde duyuldu.

Fransız ekibinin milli oyuncumuza ceza verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.