'Oyuncuyum diyemezler'

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'a laf attı: Cem Yılmaz çok iyi standup'çı, Yılmaz Erdoğan çok iyi bir şair olabilir ama 'oyuncuyum' diyemiyorlar. Ben bir oyuncuyum. Bunu söylemek hakkına sahibim...



Önceki gün Suadiye'de kurulan Avea standını ziyaret edenler arasında oyuncu Peker Açıkalın da vardı. Açıkalın'a, gazeteciler sohbette, " Avea reklam filminde oynayan Cem Yılmaz'a rakip mi oluyorsunuz?" diye sordu.



Açıkalın'ın bu soruya yanıtı ise sert oldu: " Ancak o bana rakip olabilir! Cem daha genç bir karikatüristken rol almak için yanımıza geliyordu."



Başarılı oyuncu, Yılmaz Erdoğan'ın " Biz mizah yapıyoruz" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu: " Doğru söylüyor. Stand-up'çılık oyunculuk anlamına gelmiyor. Cem Yılmaz çok iyi stand-up'çı. Yılmaz'da çok iyi bir şair olabilir. Ama 'oyuncuyum' diyemiyorlar. bense oyuncuyum