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'Oyunculuk aile kızının işi değil!'

‘Hülya Avşar Soruyor’da Hülya Avşar’ın konuğu olan Cem Davran meslektaşlarını kızdıracak birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

31 Ekim 2009 02:00

‘Hülya Avşar Soruyor’da Hülya Avşar’ın konuğu olan Cem Davran meslektaşlarını kızdıracak birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

“Oyuncu arkadaşlarım kusura bakmasın ama oyunculuk aile kızının yapacağı iş değil” diyen Davran, Beren Saat’in bir süre önce yaptığı “Kıvanç Tatlıtuğ ile olan öpüşme sahnelerinde araya
yastık koyduk” şeklindeki açıklamasına da göndermede bulundu.

Davran, “Niyetin başkaysa araya ikiz yatak da koysan havagazı” dedi.

‘Öpüşürken etkilendim’

Avşar’ın öpüşme sahnelerinden etkilenip etkilenmediği yönündeki sorusuna Davran, “Tabii ki etkilendim. Şapır şupur öpüşüyorsun. İnsanın etkilenmemesi mümkün değil” sözleriyle yanıt verdi.

İşte o diyalog

Cem Davran: Bu aile kızının yapacağı iş değil.
Hülya Avşar: Nasıl yani, bizler aile kurup çoluk çocuk sahibi olamaz mıyız?
Cem Davran: Görüyoruz işte, kaçıncı? Evleniyorsun, ayrılıyorsun...
Hülya Avşar: Ama sürmeme sebebi o değil. Bu sözüne katılmıyorum asla. Oyunculuk aile kızının işi değil ne demek?
Cem Davran: Değil tabii.
Hülya Avşar: Annem, babam, kardeşlerim... Hepimiz bir aileydik.
Cem Davran: Aile kızını kötü anlamda söylemiyorum ya da tersini. Yani kadın için kolay bir iş değil bu. Samimiyetimle söylüyorum

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