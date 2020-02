Oyuncularına kızan başkan takımını ligden çekti

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) -

Karabük 1\'inci Amatör Küme takımlarından Safranboluspor\'un başkanı Hüseyin Özkaynak (58), maçta 5 kırmızı kart gören oyuncularına kızıp takımı ligden çekti. Kararı öğrenen oyuncular ise takımı yeniden lige döndürmesi için başkanlarından özür dileyip tezahüratta bulundu.

12 takımın yer aldığı Karabük 1\'inci Amatör Ligi\'nde geçen pazar günü Safranboluspor ile Karabük Demir Çelikspor, Safranbolu Stadı\'nda karşılaştı. Karabük Demir Çelikspor\'un 4-0 üstün götürdüğü karşılaşmanın 50\'nci dakikasında maçın hakemi Meftun Özçelik, Safranbolusporlu bir oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Ardından gelen itirazlar ve çıkan olaylar sonrası Safranbolusporlu 4 oyuncu daha kırmızı kart gördü. 5 oyuncu kırmızı kart görünce hakem maçı tatil etti. Kırmızı kart gören oyuncularına sinirlenen Safranboluspor\'un başkanı Hüseyin Özkaynak, takımı ligden çekme kararı aldı. Başkan Özkaynak, Karabük Futbol İl Tertip Komitesi Başkanlığı\'na ligden çekildiklerine dair dilekçe ile müracaat ettikten sonra Safranboluspor ligden ihraç edildi. Kararı öğrenen Safranbolusporlu futbolcular Beşbinevler Sahası\'nda toplandı. Futbolcular, özür diledikleri başkanlarına tezahüratta bulunarak futbol oynamak istediklerini söylediler.

Takım kaptanı Berat Emirhan Karademir (16), \"Her insan hata yapar. Profesyonellerinde hata yaptığını görüyoruz. Maçlarda olabilecek şeyler. Biz takım olarak başkanımıza söz veriyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda daha dikkatli olacağız. Başkanımızın bize bir şans daha vermesini istiyoruz. Sonumuzun bu olmamasını düşünüyoruz. Biz futbolu çok seviyoruz. Bir yerlere gelmek istiyoruz. Takımımıza bakacak olursak eğer, hepsi 16-17-18 yaşlarında. Bize bir şans daha vermesini başkanımızdan istiyoruz. Biz futbolu seven insanlarız. Başkanımızın gerekli şeyleri yapacağına inanıyoruz. Özür diliyoruz, daha çok dikkat edeceğimizin sözünü veriyoruz. Futbol sahalarından uzak kalmak istemiyoruz. Başkanımıza söz verdik. Başkanımızın bize inanacağına, takımı tekrar ligde tutacağına inanıyoruz. Biz başkanımızı seviyoruz\" dedi.

\"FUTBOLCULARIN ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUM\"

Takımıyla 11 yılda 2 şampiyonluk yaşayan başkan Hüseyin Özkaynak, oyuncularının özrünü kabul etmediğini söyleyerek, \"Çünkü yapılan bir eylem var. Affedilecek bir şey olur. Bir anlık hareket olur ama bir maçın 45 dakikasında hataları bilerek yapıyorsanız affetmenin bir manası yok. Onun için futbolcu özür dileyeceğine özür dilenecek davranışlardan kaçınmalıydı. Bunları yapmamaları gerekirdi. Futbolcuların özrünü kabul etmiyorum. Futbolcu her şeyden önce kendisini kontrol edecek, yoksa bu işin sonu gelmez. 2018 -2019 sezonunda bu ligde yer almayacağız\" diye konuştu.

Safranboluspor olarak sporun her şeyden önce spor sınırları içinde yapılmasını istediklerini ifade eden Özkaynak, şöyle konuştu:

\"Atatürk\'ün dediği \'Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim\' sözü bizim için ciddi bir sözdür. Buradan hareketle Safranboluspor, geçmişinde hiçbir zaman saha içi olaylarına bu şekilde karışmamıştır. Özellikle hakemlere küfür etmek, rakibe saygısız davranmak, gereksiz kartlar görmek bizim adımıza hiç yakışık almamıştır. Ben her şeyden önce Safranbolu ismindeki Safranboluspor\'un bu tür davranışından dolayı Safranbolu halkından özür diliyorum. Skor çok önemli değil ama skorun dışında yapılanlar çok önemli. Bunlara dikkat edin dediğimiz halde oyuncularımızın sahada bizim adımıza yakışmayan davranışları, 5 kırmızı kartın görülmesi, hakeme sürekli sataşmaları ve spor dışı davranışları, bizi bu takımı ligden çekmek zorunda bırakmıştır.\"

