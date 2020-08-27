Oyuncuların boykot kararı aldığı NBA'de bugünkü maçlar da ertelendi

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyah vatandaş Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasının spordaki yankıları sürüyor.

NBA takımları dün boykot kararı alarak maçlara çıkmayıp ülkedeki ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmişti.

Boykot kararının ardından NBA yönetimi de maçların ertelendiğini duyurmuştu. Aynı karar bugünkü maçlar için de alındı.

NBA Başkan Yardımcısı Mike Bass, konuyla ilgili yazılı açıklamasında "Bugünkü playoff maçları oynanmayacak. Maçlara cuma veya cumartesi günü devam edilmesini umuyoruz. Bugün NBA paydaşları ile bir görüşme gerçekleştirerek atılacak adımlar hakkında konuşacağız" ifadelerini kullandı.