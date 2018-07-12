Hırvatistan'ın İngiltere'yi uzatmalarda 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından iki cephenin teknik adamları Zlatko Dalic ve Gareth Southgate maç sonu açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan ile Dünya Kupası finaline yükselen Zlatko Dalic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Turnuvada oynadıkları üçüncü eleme maçının da uzatmaya gittiğini hatırlatan Dalic "Oyuncularım 120 dakika boyunca inanılmaz savaştı. Bütün oyuncularıma 'Yoruldunuz mu, çıkmak istiyor musunuz?' diye sordum. Hiçbiri oyundan çıkmak istemedi" ifadelerini kullandı.

Tarih yazdıklarını düşünen 51 yaşındaki teknik adam; "Atılacak bir adım kaldı, tanrı da isterse şampiyon olacağız" açıklamasında bulundu.

Karşı cephede ise Gareth Souhtgate içten konuştu; "Gerçekçi turnuva öncesi buralara gelmeyi beklemiyorduk ancak burada gelip böyle futbol oynadığınızda da karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek istiyorsunuz"

"Aldığımız sonuç hepimize acı veriyor" diyen Southgate birçok engeli aşarak beklentilerin üzerine çıkan oyuncu ile gurur duyduğunu da söyledi.