Oyunculardan Günay'a büyük tepki

Kültür Bakanı’nın ‘Dizilerde oynayan oyuncular döner sermayeye katkıda bulunmalı’ sözlerine sanatçılar tepki verdi.Oyuncu Halil Doğan “Dizilerde bundan böyle manavlar oynasın” derken Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ise “Katkı yapımcılardan talep edilsin” açıklamasını yaptı...



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Bugün gazetesine verdiği röportajda "Dizilerde oynayanların da döner sermaye gibi bir birime katkı yapmaları konusunda bir arayış var" sözleri oyuncuları kızdırdı.



Katkıda bulunun



İşte Günay'ın "Madem ki kadrosu devlette, devlette yaptığı işin karşılığı tam zamanlı bir ücret alıyor. Siz devletten tam gün karşılığı bir ücret alıyorsunuz ama dizilerde oynuyorsunuz. Kamunun sanat faaliyetlerine katkı yapmış olacaksınız" sözlerine sanatçıların tepkileri.



Dilek Türker: Sanki inanılmaz bir maaş alıyorlar



Uygar bir toplumda sanatçılar bizde olanın beş katı maaş alırlar ve yine de dizilerde oynar. Sanki devletten inanılmaz maaş alıyorlar da bunun için gidip dizide oynuyorlar. Kültür Bakanı biraz oturup düşünsün. Türkiye'de Uganda gibi ülkelerin kültür bütçelerinde yer alan paralarla idare ediliyor. Sanatçılarla uğraşacağına projelerle Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunsun.



Kazım Akşar: Para verseydi oynamazdık



Kültür Bakanımızı anlamaya çalışıyorum ama önce Bakanımızın bizi daha iyi anlamasını öneriyorum. Biz bu dizilerde, filmlerde oynuyorsak, devletin bize verdiği maaş yokluk sınırının çok altında olduğu içindir. Eğer devlet bize ev sahibinden kaçmayacak parayı verseydi, biz de oynamazdık. Aldığımız para çoğumuzun kirasını bile karşılamıyor. Bakanın bu sözü ağlanacak bir cümledir.



Halil Doğan: Dizilerde kasaplar oynasın o zaman



Devlet tiyatrocularının yaşama hakkı yok. Televizyon dizilerinde kasapları, bakkalları veya manavları oynatabilirler. Her önüne gelen zaten sanatçı olmuş. Bu ülkede bu sanatçılar da bu dizilerde oynamasa seviye daha aşağıya inecek. Ben gidip ameliyat yapıyor muyum? Bakanımız, kanun 1995 yılında çıkmasına rağmen verilmeyen telif hakkıyla uğraşsın.



Miraç Eronat: Maaşımız açlık sınırının altında



Biz sanatçılar da evlerimizi geçindirmek zorundayız. Aldığımız maaş devletin belirlediği açlık sınırının altında. Biz oyuncuyuz elbette dizilerde oynayacağız. Bana kalırsa devlet tiyatrosunda oynayana pirim verilmesi çok daha iyi olur. Devlet tiyatrosunda görev yapmadan sadece dizilerde oynuyorsa arkadaşlar o zaman da yetimin öksüzün hakkını yemiş olurlar.



Lemi Bilgin: Yapımcıdan talep edeceğiz



Tiyatro sanatçılarının televizyonda yer alması dünyanın her yerinde oluyor. Bizim burada üzerinde durduğumuz sanatçının asli görevini aksatmamak kaydıdır. Döner sermaye yoluyla para aktarılması her zaman konuşuluyordu. Biz sanatçımızı oynatırız ama yapımcılardan döner sermaye için ayrı bir ücret talep edeceğiz. Sanatçının kendi kazancını etkilemeyecek.