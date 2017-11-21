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Kültür-Sanat

"Oyunculara sevişme sahnesi için eğitim gerek"

'Sette seks' kılavuzuna göre, sevişme sahneleri için oyuncuların eğitim alması gerekiyor

21 Kasım 2017 19:15

Hollywood'daki cinsel taciz skandalı büyürken oyunculardan sevişme sahnelerinde taciz edildiklerine dair şikâyetler gelmesi üzerine 'Sette seks' başlığı altında uyulması gereken ilkeler kılavuzu hazırlandı. 

Tiyatro ve sinema sektöründe oyuncuların fiziksel performanslarını yönlendiren 'hareket yönetmeni' olarak çalışan, hatta kendisini 'ilk mahrem yönetmeni' diye niteleyen Ita O'Brien, hazırladığı kılavuzla ilgili The Stage dergisine demeç verdi.

Sputnik'in aktardığı habere göre; kılıç düellosu, hızlı kovalamaca, dans veya buz pateni, silahlı çatışma gibi sahneler için oyuncuların bazen aylarca süren eğitim almaları gerektiğine dikkat çeken kadın yönetmen, ''Cinsel temasa gelince herkes nasıl yapıldığını biliyor diye düşünülüyor, hiç üzerinde durulmuyor. Oysa aynı özenin sevişme sahnelerine de gösterilmesi gerek'' dedi. O'Brien, şeffaflık, açıklık, anlaşma ve rızanın teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Seçmelerde cinsellik yok

Oyuncuları korumaya yönelik kılavuzda oyuncu seçmeleri sırasında çıplak ve cinsel sahnelerin yasaklanması, provaların kapalı setlerde yapılması gibi ilkeler var. Bu ilkelerin birçok prodüksiyonda uygulanmasını sağlayan O'Brien, kast ajanslarıyla çalışarak tüm sektörde hayata geçmesi için uğraşıyor.

 

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