-Oyuncular sosyal güvence istiyor İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası (Oyuncular Sendikası) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Ali Alabora, oyuncular olarak, işsizlik, emeklilik ve sosyal güvence gibi sorunlarının bulunduğunu belirterek, ''Öncelikle biz bağlı çalışan, yani SSK'lı olmak istiyoruz'' dedi. Alabora, bütün oyuncularla dayanışma sağlamak ve sendika faaliyetleriyle uluslararası standartlarda mesleklerini icra etmek istediklerini söyledi. Çalışma hayatıyla ilgili kamu sektöründe oyuncular için düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade eden Alabora, ''Oyuncular olarak, işsizlik, emeklilik ve sosyal güvence gibi sorunlarımız var. Öncelikle biz bağlı çalışan, yani SSK'lı olmak istiyoruz'' dedi. Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri Tevhide Şebnem Sönmez de, oyuncuların çalışma koşullarının standardı ve bağlı çalışan olmak ile ilgili sorunları bulunduğunu anlatarak, Türkiye'deki oyuncuların, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına bağlı olarak çalıştırıldığını, ancak en büyük sorunun kayıt dışı çalışmadan kaynaklandığını kaydetti. Sönmez, oyuncuların bir ay içerisinde toplam 10-12 gün kadar sigortalı olabildiğini belirterek, ''Elbette ki sanatçılıktan emekli olunmaz, ama sosyal güvence açısından bizim emekliliğimizde çok büyük açıklar ortaya çıkıyor'' diye konuştu. Uzun çalışma saatlerinin, oyuncuları yıprattığına işaret eden Sönmez, bu durumdan en çok çocuk oyuncular ve hayvanların etkilendiğini söyledi. Sönmez, mesleğe yakışır şartları oluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Devlet ve şehir tiyatrolarında çalışan arkadaşlarımız, kadrolular ve sözleşmeliler olarak ikiye ayrılıyor. Kadrolular, 657'ye tabi olarak, sözleşmeliler de SSK'lı olarak çalışır. Kurum tiyatrolarında çalışanların da oyuncu olarak değil de farklı hizmetlerde çalışanlar gibi sigortalandığını görüyoruz. Kanunda, oyunculuğun bir tanımı bile yok. Çözüm açısından çok büyük yol alındı. Devlet tiyatrosuyla yaptığımız görüşmeler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki hukuk çalışması ve SGK'ya taşıdığımız konu, neredeyse çözüldü çözülecek. Devlet tiyatrosu, kendi yönetmeliğini yazdığı anda sorunlar çözülecek.'' Sönmez, Oyuncular Sendikasının çalışmaları ve konuyu takibi sonucu yaklaşık bir yıl içinde bütün oyuncularının sosyal güvencesinin olacağını ve bu konuda bir teamül oluşacağını söyledi. Oyuncu Altan Erkekli de oyuncuların sorunlarının, Türkiye'nin sorunlarından uzak olmadığını belirterek, oyuncuların, her türlü duygunun canlandırılması için yüreklerini ortaya koyduğunu ifade etti. Oyuncuların, gecesi gündüzü olmadığını ve günde 8 saat çalışma, hafta sonu tatili, yıpranma ve telif hakları gibi bütün çağdaş ülkelerde bulunan hakları talep ettiklerini belirterek, bu talepler için yetkililerden destek beklediklerini kaydetti. Oyuncu Timuçin Esen, mesleğin standartlarının belirlenmesi ve hakların korunması gibi aslında çok basit şeyler talep ettiklerini ifade ederek, kontrolsüz ortamlarda çalıştıklarını ve bunun bir düzene oturtulması gerektiğini söyledi. Oyuncu Meltem Cumbul da yıllardır uzun saatler süren çalışma koşullarıyla işçiliklerini ortaya koymaya çalıştıklarını ve artık korunup kollanmaları gerektiğini dile getirdi.