Oyuncular Sendikası'ndan Nihal Yalçın'a destek

Oyuncular Sendikası’ndan 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Tamer Karadağlı’nın konuşması esnasında ödülünü uzatmasının ardından yaşanan gerginlikle ilgili açıklamada bulundu.,

“Ülkemizin en derin sorunlarından biri olan “Kadın Hakları”na dikkat çeken Nihal Yalçın'ın gerek sahnede gerek sonrasında maruz kaldığı davranışlar ve sosyal medyada yer alan haddini aşan söylemler kabul edilemez” denilen açıklamada, Nihal Yalçın’ın mobbinge uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, Karadağlı’nın Yalçın’ın siyasi tutumuna dikkati çektiği açıklamasına da tepki gösterilirken; “Sahnede yapmış olduğu konuşma bağlamından koparılarak, konu reel politik alanlara çekiliyor ve üyemiz yıpratılmaya çalışılıyor. Hepsi daha önceden aşina olduğumuz, birebir yaşadığımız ve tanıklık ettiğimiz süreçler ama bunu kabul etmeyeceğiz, hiçbir zaman normalleştirmeyeceğiz” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde üyemiz Nihal Yalçın'ın yapmış olduğu konuşma esnasında, Tamer Karadağlı'nın sahne üzerindeki tutumu gündem konusu oldu. Ülkemizin en derin sorunlarından biri olan “Kadın Hakları”na dikkat çeken Nihal Yalçın'ın gerek sahnede gerek sonrasında maruz kaldığı davranışlar ve sosyal medyada yer alan haddini aşan söylemler kabul edilemez.

Kadınlar yaşamın her alanında şiddetle, tacizle, baskıyla mücadele ediyor ve görüldüğü üzere hak arayışlarında dahi hala mobbing'e ve baskıya maruz kalmaya devam ediyorlar. Üyemiz Nihal Yalçın'ın yaşadığı durum tam olarak budur. Sahnede yapmış olduğu konuşma bağlamından koparılarak, konu reel politik alanlara çekiliyor ve üyemiz yıpratılmaya çalışılıyor. Hepsi daha önceden aşina olduğumuz, birebir yaşadığımız ve tanıklık ettiğimiz süreçler ama bunu kabul etmeyeceğiz, hiçbir zaman normalleştirmeyeceğiz. Üyemiz Nihal Yalçın ile dayanışma içerisinde olduğumuzu ve kendisine her türlü desteği sunacağımızı kamuoyuna bildiririz."

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