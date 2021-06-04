Oyuncular Sendikası'ndan Ezgi Mola'ya destek

Oyuncular Sendikası, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e "cinsel saldırı" suçundan tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola'ya destek çıktı. "Kamuoyunun bu denli vicdanını yaralayan ve infial yaratan bir dava hakkında söz söyleyen oyuncular ve vatandaşlar hakkında tek tek suç duyurusunda bulunulmasını absürt buluyor ve kabul etmiyoruz" denilen açıklamada, "Yargımızın; her gün kadınların yaşam hakkı başta olmak üzere en temel haklarını -cezasızlığa güvenerek- ihlal, gasp ve tehdit eden failleri en ağır şekilde cezalandırmasını talep ediyor ve adalet bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Oyuncular Sendikası'nın "ezgimolayalnızdeğildir" etiketiyle paylaştığı açıklaması şöyle:

Kamuoyuna!

Nitelikli cinsel saldırı ve intihara sürükleme suçları sanığı olarak tutuksuz yargılanan Musa Orhan'ın avukatı aracılığı ile başta oyuncu Ezgi Mola olmak üzere sosyal medya paylaşımları nedeniyle, içinde üyelerimizin de bulunduğu pek çok sanatçı ve destek mesajı yazan yüzlerce kişi hakkında “hakaret" iddiası ile suç duyurusunda bulunmasını, hatta hapis cezası istemesini, en hafif tabiri ile hayretle takip ediyoruz.

Kamuoyunun bu denli vicdanını yaralayan ve infial yaratan bir dava hakkında söz söyleyen oyuncular ve vatandaşlar hakkında tek tek suç duyurusunda bulunulmasını absürt buluyor ve kabul etmiyoruz.

Yargımızın; her gün kadınların yaşam hakkı başta olmak üzere en temel haklarını -cezasızlığa güvenerek- ihlal, gasp ve tehdit eden failleri en ağır şekilde cezalandırmasını talep ediyor ve adalet bekliyoruz.

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