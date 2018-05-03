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Yaşam

Oyuncu Yavru, 35 bin lira harcayarak kendisine mezar yaptırdı

Sinema ve tiyatro oyuncusu Yavru, memleketi Amasya'da kendisine mezar yaptırdı

03 Mayıs 2018 22:08

64 yaşındaki sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, 35 bin lira harcayarak  kendisine memleketi Amasya'da  mezar yaptırdı. 

Amasyalı, 22 yıllık sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, memleketinde, belediyeye bağlı Tekirdede Mezarlığı’ndan kendisi için mezar satın aldı. Mermer ve taştan 35 bin lira harcayarak, mezar yaptıran Yavru, Amasya ziyaretinde henüz tamamlanmayan kabrine uğradı. Mezarın arkasındaki duvara 5 ayrı göz yaptıran Yavru, oynadığı dizi ve filmlerden hazırlattığı fotoğraflarının öldükten sonra buralara asılmasını istedi. Yavru, mezarının etrafına da çam fidanları diktirdi.

Yavru, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" dedi.  (DHA)

 

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