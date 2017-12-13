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Oyuncu Yağmur Atacan kaza yaptı

Kazada Yağmur Atacan'ın çarptığı araçta bulunan sürücü yaralandı

13 Aralık 2017 23:24

İstanbul Beykoz'da  ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın kullandığı cip karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü yaralanırken Yağmur Atacan ile yanındaki 5 yaşındaki kızı kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından Örnekköy’de yaşayan, aynı bölgede sürekli kaza olduğu gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı. Atacan, “Bu yoldan en çok şikayet eden insanlar bizleriz zaten. Çünkü biz de burada oturuyoruz. Burada gördüğünüz çoğu insan da burada oturuyor, komşu sayılırız. Maalesef bugün kendi aramızda bir kaza oldu, komşu komşuya çarptı. Ben 7 kıştır burada oturuyorum, 3 kere şikayetimi bildirdim” dedi. (DHA)

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Yağmur Atacankaza

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