Oyuncu Wilma Elles: Türkiye'de şu anda tam yatırım zamanı

Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, gayrimenkule yatırım yaptığını söylerken Türkiye için "Bence şu an tam yatırım zamanı, projeler için çalışma zamanı” dedi.

Sabah gazetesinden Okan Filizçay’e konuşan Elles, özetle şunları söyledi:

"Aylar önce hem Almanya'da, hem Türkiye'de seçim vardı. Herkes kendi ülkesine konsantre olmuştu. Seçimler de bitti, artık iki ülkenin ilişkileri tekrar başladı. Bu durum beni çok sevindiriyor. Almanya ve Türkiye en büyük ekonomik partnerler. Çok bağlantımız olduğundan aradaki ilişkiyi hiçbir zaman yıpratamazlar. İki ülke olarak çok seviyoruz birbirimizi. Artık Almanya Başbakanı Merkel ve Başkan Erdoğan'ı daha sık bir arada görürüz.

"Ben tam tersini yapıyorum"

Türkiye ekonomisiyle ilgili şunları söylemek isterim: Şu an insanlar bekliyor ama ben tam tersini yapıyorum. İstanbul'da gayrimenkule yatırım yaptım. Büyükbabam bana şunu öğretti; herkes duruyorsa sen git, o zaman önde olursun. Bence şu an tam yatırım zamanı, projeler için çalışma zamanı. Şimdi herkes evinde oturuyor ve sen çalışıyorsan, sen 1-0 önde olursun. Şu anki durum sadece kartların yeniden karıştığını gösteriyor. Özellikle ithalat yapan şirketler şu an bu durumdan çok faydalanıyor."