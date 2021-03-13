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Oyuncu ve yönetmen Levent Niş yaşamını yitirdi

13 Mart 2021 13:58

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden oyuncu ve yönetmen Levent Niş, 64 yaşında yaşamını yitirdi.

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