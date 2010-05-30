T24 - 'Easy Rider', 'Siyam Balığı', 'Mavi Kadife', 'Çılgın Romantik' gibi filmlerin kült oyuncusu Dennis Hopper hayatını kaybetti.



Sinema tarihinin en özel isimlerinden, oyuncu ve yönetmen Dennis Hopper hayatını kaybetti.



74 yaşındaki sanatçının California'daki evinde hayata veda ettiği haberi menajeri Sam Maydew tarafından açıklanırken, yazılı açıklamada, ''Dennis Hopper, bu sabah (yerel saatle) 08.15'de metastaz yapan prostat kanserine bağlı komplikasyonlar sonucu Venice'deki evinde hayata veda etmiştir'' ifadesi kullanıldı.



17 Mayıs 1936'da Kansas'da doğan Hopper, hem oyuncu hem de yönetmen olarak sinema tarihinin Francis Ford Coppola, Peter Fonda, James Dean, David Lynch, Gene Hackman, Jack Nicholson gibi dünyaca tanınmış isimleriyle çalıştı.



Avrupa filmlerinden bağımsız sinemaya, büyük bütçeli yapımlardan B-film'lerine kadar geniş bir yelpazade onlarca role hayat veren Hopper, beyazperdenin en 'arızalı' isimlerinden biriydi.



Oyunculuğunun yanı sıra kamera arkasında da çalışan Hooper, yönetmenliğe 1969'da 'Easy Rider' gibi bir başyapıtla başladı ve en son 2000 yılında 'Homeless' adlı filmi yönetti.



'Psikopat' rolleriyle unutulmaz sahnelere imza atan Hopper, 70'li yıllarda alkol ve uyuşturucu yüzünden zor zamanlar geçirdi.



Aynı zamanda ressam olan ve her zaman Cumhuriyetçi Parti'ye bağlı olduğunu dile getiren sanatçı, son başkanlık kampanyası sırasında Demokratların adayı Barack Obama'yı desteklediğini açıklamıştı.



Hopper'ın filmlerinden bazıları şöyle: Oyum Kime?, (2008), Aşkın Peşinde, (2008), Palermo'da Yüzleşme (2008), Uyurgezer (2008), Ölüler Ülkesi (2005), Hız Tuzağı (1994), Siyam Balığı (1993), Çılgın Romantik (1993), Renkler (1988), Mavi Kadife (1986), Kazanma Arzusu (1986), Kıyamet (1979), Easy Rider (1969) Parmaklıklar Arkasında (1967), Devlerin Aşkı (1956), Asi Gençlik (1955).







