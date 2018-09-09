T24 LogoT24 Logo
Magazin

Oyuncu Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın 11 yıl önce karıştığı bir kavga nedeniyle cezaevine girdiği belirtildi

09 Eylül 2018 13:40

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın 2007 yılında karıştığı bir kavga nedeniyle yargılandığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırılması nedeniyle 20 gün önce cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Yıllar önce 'Ezel' dizisinde 'Dayı' karakterinin gençliğini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken, son olarak da ‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı'sı olarak olarak izleyici karşısına çıkan oyuncu Ufuk Bayraktar, 11 yıl önce karıştığı bir kavga nedeniyle cezaevinde girdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre,  Ufuk Bayraktar, 2007 yılında ruhatsız silahla karıştığı kavga nedeniyle yargılandığı dava sonuçlandı. 6 ay hapis cezasına çaptırılan oyuncunun bugün itibarıyla 20 gündür cezaevinde bulunduğu belirtildi.

36 yaşındaki oyuncu geçen yıl da bir kavgaya karışmış, Cihangir’deki bir kulübü basarak iki kişiyi yaraladığı haberleriyle gündeme gelmişti.

ETİKETLER

ufuk bayraktar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24