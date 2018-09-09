Oyuncu Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın 2007 yılında karıştığı bir kavga nedeniyle yargılandığı davada 6 ay hapis cezasına çarptırılması nedeniyle 20 gün önce cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Yıllar önce 'Ezel' dizisinde 'Dayı' karakterinin gençliğini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken, son olarak da ‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı'sı olarak olarak izleyici karşısına çıkan oyuncu Ufuk Bayraktar, 11 yıl önce karıştığı bir kavga nedeniyle cezaevinde girdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ufuk Bayraktar, 2007 yılında ruhatsız silahla karıştığı kavga nedeniyle yargılandığı dava sonuçlandı. 6 ay hapis cezasına çaptırılan oyuncunun bugün itibarıyla 20 gündür cezaevinde bulunduğu belirtildi.

36 yaşındaki oyuncu geçen yıl da bir kavgaya karışmış, Cihangir’deki bir kulübü basarak iki kişiyi yaraladığı haberleriyle gündeme gelmişti.