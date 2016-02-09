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Dünya

Oyuncu 'türban' nedeniyle uçağa alınmadı!

Waris Ahluwalia isimli oyuncu başındaki türbanı nedeniyle Aeromexico havayolu uçağına alınmadığını iddia etti

09 Şubat 2016 15:43

Hint-Amerikan oyuncu Waris Ahluwalia havaalanında 'türbanı' nedeniyle uçağa alınmadığını iddia etti. Oyuncu Instagram hesabında, "Bu sabah Meksiko'da türbanım yüzünden Aeromexico uçağına binemedim" diye yazdı.

Sih dinine inanan Hint-Amerikan oyuncu Ahluwalia, sosyal medya hesabından duyurduğu olayda New York moda haftasına katılmak için gittiği havaalanında uçağa binebilmesi için başındaki örtüyü çıkarılması istendi. Bu isteği reddeden Waris Ahluwalia, güvenlik ekipleri tarafından uçağa alınmadığını ileri sürdü.

Ahluwalia, paylaştığı fotoğrafların altına, "Bu sabah Meksiko'da türbanım yüzünden Aeromexico uçağına binemedim" diye yazdı. Ahluwalia paylaştığı diğer fotoğrafa da "Sevgili New York City moda haftası, Aeromexico türbanla uçmama izin vermediği için biraz gecikebilirim, gösteriyi bensiz başlatma" ifadelerini yazdı.

Ahluwalia olay sonrası biletinin fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.

New York Daily News'e konuşan oyuncu, ek güvenlik kontrollerine uygun davrandığını ancak havayolu personeli tarafından türbanının çıkarılması isteğini kabul etmediğini söyledi.

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