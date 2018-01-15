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Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti

Ozan URAL-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-DONDURMAM Gaymak filmiyle kendinden söz ettiren tiyatro ve sinema oyuncusu Turan Özdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Alınan bilgiye göre, Beykoz'da yaşayan Turan Özdemir'e ailesi telefonla ulaş

15 Ocak 2018 23:37

Ozan URAL-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-DONDURMAM Gaymak filmiyle kendinden söz ettiren tiyatro ve sinema oyuncusu Turan Özdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Beykoz\'da yaşayan Turan Özdemir\'e ailesi telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine bir yakını eve gitti. Kapıyı açan yakını,  evde Turan Özdemir\'in cansız bedeniyle karşılaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde ilk belirlemelere göre Özdemir\'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Özdemir\'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü\'nden mezun olan Özdemir, 2016 yılında anjiyo olmuştu.

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