-Oyuncu Tuncer Sevi son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - Geçirdiği rahatsızlık sonucu önceki gün 70 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Tuncer Sevi'nin cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Sevi'nin cenazesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Beşiktaş'taki Yıldız Hamidiye Camisi'ne getirildi. Tuncer Sevi'nin cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak bir süre taşındı. Cenaze aracına konulan Tuncer Sevi'nin cenazesi, götürüldüğü Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Camideki törene, Sevi'nin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde duyguları sorulan sinema sanatçısı Seyfettin Karadayı, Sevi'nin dünyanın en iyi insanlarından bir tanesi olduğunu belirterek, ''Kendinden başka kimseye zararı olmayan bir adamdı. Allah rahmet eylesin'' dedi. Gazetecilerin, ''Cenaze töreninde kimse yok? Biraz vefasızlık var mı?'' diye sorduğu Karadayı, ''Vefasızlık var mı diye bana sormanıza gerek yok. Kendiniz daha iyi görüyorsunuz zaten. Yani vefa olsaydı, sinemanın jönlerinden bir tanesinin burada olması gerekirdi. Hiç kimse yok. Ancak biz birlikte olduğumuz garip arkadaşlarımız geliyoruz. Bu da sinemanın bir ayıbıdır zaten'' diye konuştu. Oyuncu Gökhan Mete de Sevi ile 37 yıllık bir arkadaşlıklarının olduğunu kaydederek, ''Sağolsun kendine bakmazdı hiç. Hem tiyatroda, hem sinemada iyi bir oyuncuydu. Ancak bir tek kusuru vardı, o sebepten de çabuk kaybettik kendisini. Sevenlerinin başı sağolsun'' dedi.