Oyuncu Tim Seyfi  Koronavirüs’e yakalandı; "Osman Sekiz"in çekimleri durduruldu

"Osman Sekiz" adlı sinema filminin çekimleri Koronavirüs taraması sonrasında durduruldu. Filmin başrol oyuncusu Tim Seyfi ve kamera arkası ekipten birkaç kişinin testinin pozitif çıkması sonucu sete 10 gün ara verildi.

HaberTürk gazetesinden Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, Ezel Akay'ın yönettiği; Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar'ın başrollerini paylaştığı 'Osman Sekiz'in yapımcı şirketi Rock Films, tarama sonucu Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, "Çok ciddi önlemler almamıza rağmen setimizde yapılan testler pozitif çıkmaya başladı. Bu nedenle çekimlerimize 10 gün ara verdik. Herkesin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." açıklamasını yaptı.



