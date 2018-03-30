Oyuncu Tilbe Saran, ‘Meclis başkanı istifa' dedi: Cesaretimiz Afife Jale'den

Oyuncu Tilbe Saran, TBMM'deki temsilde, kadın oyuncuların sahneye çıkmasının engellenmesi nedeniyle ‘change.org’da kampanya başlattı. Saran, Türkiye'nin ilk kadın oyuncusunu hatırlatarak, "Cesaretimiz Afife Jale'den" dedi.

TBMM’de düzenlenen Çanakkale anmasında gösteri yapan tiyatro ekibindeki kadınların sahneye çıkmasının Meclis Başkanı'nın talimatıyla engellendiği iddia edilmişti. İddialar üzerine Meclis'ten yapılan açıklamada, ‘kadın tiyatrocuların sahneye çıktığına’ ilişkin ifadeler yer almazken, "gösterinin kadın ve erkek sanatçıların sahnenin yan tarafında yer alarak" gerçekleştiği belirtilmişti. Açıklamayı yeterli bulmayan CHP ve HDP Grup Başkanvekilleri ‘etkinlik Meclis TV’de yayınlanmasın’ talebinde bulunmuştu.

Tepkiler sürerken tiyatro sanatçısı Tilbe Saran ‘change.org’ internet sitesinde ‘Meclis Başkanı İsmail Kahraman İstifa #İsmailKahramanİSTİFA’ başlıklı bir imza kampanyası başlattı.

Saran imzaya açtığı metinde şöyle dedi: “Kadınlar olarak hayatın her alanında vardık, varız, var olacağız. Hiçbir erkek aklı, ister muhafazakar ister sözde demokrat, bu varlığı yok edemeyecek. Sahnelerdeki cesaretimiz Afife Jale’den (Türkiye tarihindeki ilk kadın oyuncu), Meclis’teki varlığımız 100 yıllık kadın mücadelesinden geliyor. Şu bilinmelidir ki hiçbir erkeğe bırakılacak hayatlarımız yok. Sahnede, iş yerinde, sokakta, her yerde kadınlar bu hayatın başrolünde. Kadın dayanışması ile haklarımız geri alınmasına asla izin vermeyeceğiz.”

Meclis’teki sahne yasağını "gericiliğin ve eşitsizliğin en cüretkar ve resmi saldırısı olarak" değerlendirdiklerine belirten Tilbe Saran İsmail Kahraman’ı istifaya çağırdı.

TBMM’de dün sahnelenen “Çanakkale Şehitleri Anma Günü”nde Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın kadın sanatçıların sahneye çıkmaması talimatı vermesi üzerine sahneye çıkmalarının engellenmesi, dün ve bugün kamuoyunun gündemine oturmuştur.

Kadınlar olarak hayatın her alanında vardık, varız, var olacağız. Hiçbir erkek aklı; ister muhafazakar, ister sözde demokrat, bu varlığı yok edemeyecek. Sahnelerdeki cesaretimiz Afife Jale’den, Meclis’teki varlığımız 100 yıllık kadın mücadelesinden geliyor.

Şu bilinmelidir ki, hiçbir erke, erkeğe bırakılacak hayatlarımız yok. Sahnede, iş yerinde, sokakta, her yerde kadınlar bu hayatın başrolünde!! Kadın dayanışması ile, haklarımızın geri alınmasına asla izin vermeyeceğiz.

Türkiye halkının iradesini temsil etmesi gereken meclisimizde uygulanan kadına sahne yasağını; gericiliğin ve eşitsizliğin en cüretkar ve resmi ağızdan saldırısı olarak değerlendiriyor, bu yasağı koyan Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın bu görevinden derhal istifa etmesini talep ediyoruz.