Oyuncu Tamer Karadağlı trafik kazası geçirdi

Oyuncu Tamer Karadağlı, motorsiklet grubu bulunan arkadaşlarıyla gittiği Bursa'nın İznik ilçesinde kaza yaptı. Motorsikletinin devrilmesi sonucu yaralanan Karadağlı, çağrılan özel bir helikopter ile İstanbul'a götürüldü.

Oyuncu Tamer Karadağlı, motorsikleti olan 35 kişilik arkadaş grubu ile gezmek üzere Bursa'nın İznik ilçesine gitti. Radikal’de yer alan habere göre, öğle yemeğini İstanbullu işadamı olan arkadaşının Darka'daki tesislerinde yiyip şehir turu atan Karadağlı, daha sonra İstanbul'a dönerken Müşküle Köyü yakınlarında 34 ES 1195 plakalı motorsikleti ile virajı alamayarak düştü. Yaralanan Karadağlı, çağrılan özel bir helikopter ile İstanbul'da özel bir hastaneye götürüldü. Her iki kolunda kırık olduğu iddia edilen Karadağlı'nın şuurunun açık olduğu açıklandı.

Kaskını ABD'den getirtmişti

Karadağlı motor tutkusu yüzünden daha önce kendisine ABD'den yaklaşık 6 bin TL değerinde kask getirtmiş, istediği ürün için de 2 ay kadar beklemişti. Karadağlı'nın kaskı Predator filmindeki motorcu kaskından esinlenerek hazırlanmıştı. Karadağlı daha önce de Hürriyet'e özel yaptığı çekimde motosiklet kullananlar için en önemli olan şeyin eğitim ve güvenlik olduğuna dikkati çekmişti.